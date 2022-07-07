Психолог рассказала, как не стать жертвой обмана на сайтах знакомств

Психолог рассказала и о других признаках того, что с этим конкретным человеком следует как можно скорее прекратить общение. Так, о нечестных намерениях по отношению к женщине могут свидетельствовать упорное нежелание мужчины встретиться вживую. Специалист объяснила, что это может говорить о наличии у такого «кавалера» под боком супруги, а также о его желании повысить собственную самооценку за счет интернет-ресурсов для знакомств.