Психолог рассказала, как не стать жертвой обмана на сайтах знакомств

Метелина пояснила, что женатый мужчина на свидании может заявить, что уже давно не имеет с женой близких отношений или живет с ней в разных комнатах. А еще такие мужчины, как правило, пытаются уверить новую знакомую, что «жена ничего не узнает», пишет Pravda.Ru.
Психолог рассказала и о других признаках того, что с этим конкретным человеком следует как можно скорее прекратить общение. Так, о нечестных намерениях по отношению к женщине могут свидетельствовать упорное нежелание мужчины встретиться вживую. Специалист объяснила, что это может говорить о наличии у такого «кавалера» под боком супруги, а также о его желании повысить собственную самооценку за счет интернет-ресурсов для знакомств.
Кроме того, Эксперт считает, что женщину должна насторожить демонстрация избранником своего достатка. По ее словам, очень часто в какой-то момент у таких мужчин внезапно случается «финансовая катастрофа», и он просить новую знакомую перевести ему денег. При этом женщины бывают готовы не только отдать мошенникам все свои сбережения, но и влезть ради него в кредиты.
Впрочем, как отметила Метелина, на сайтах знакомств промышляют не только мошенники-мужчины, но и женщины. К примеру, некоторые аферистки втираются в доверие к молодым людям, а затем сообщают им о пропаже дорогостоящего гаджета и просят купить новый. Тем не менее, мужчин, наживающихся на наивности российских женщин, на сайтах знакомств почему-то больше, подытожила эксперт.