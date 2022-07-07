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Психолог рассказала, как не стать жертвой обмана на сайтах знакомств

Психолог рассказала, как не стать жертвой обмана на сайтах знакомств

Вчера, 20:54
Фото: piqsels.com
Эксперт в области отношений мужчин и женщин, психолог Алиса Метелина сообщила, что чаще всего на сайтах знакомств и в тематических приложениях предоставляют неверные сведения о себе женатые мужчины. Нередко они выдают себя за холостяков с целью получения «быстрого удовольствия».

Метелина пояснила, что женатый мужчина на свидании может заявить, что уже давно не имеет с женой близких отношений или живет с ней в разных комнатах. А еще такие мужчины, как правило, пытаются уверить новую знакомую, что «жена ничего не узнает», пишет Pravda.Ru.

Психолог рассказала и о других признаках того, что с этим конкретным человеком следует как можно скорее прекратить общение. Так, о нечестных намерениях по отношению к женщине могут свидетельствовать упорное нежелание мужчины встретиться вживую. Специалист объяснила, что это может говорить о наличии у такого «кавалера» под боком супруги, а также о его желании повысить собственную самооценку за счет интернет-ресурсов для знакомств.

Кроме того, Эксперт считает, что женщину должна насторожить демонстрация избранником своего достатка. По ее словам, очень часто в какой-то момент у таких мужчин внезапно случается «финансовая катастрофа», и он просить новую знакомую перевести ему денег. При этом женщины бывают готовы не только отдать мошенникам все свои сбережения, но и влезть ради него в кредиты.

Впрочем, как отметила Метелина, на сайтах знакомств промышляют не только мошенники-мужчины, но и женщины. К примеру, некоторые аферистки втираются в доверие к молодым людям, а затем сообщают им о пропаже дорогостоящего гаджета и просят купить новый. Тем не менее, мужчин, наживающихся на наивности российских женщин, на сайтах знакомств почему-то больше, подытожила эксперт.

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