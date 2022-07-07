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Пожар в доходном доме, ремонт Ленинградского моста и суд с депутатом. Омск за день

Пожар в доходном доме, ремонт Ленинградского моста и суд с депутатом. Омск за день

Сегодня, 00:50
Фото: 1MI
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Новость № 1. Сегодня в центре Омска загорелся исторический памятник начала XX века. Это здание — доходный дом 1900–1910 годов. Спасатели боролись с огнем больше двух часов. Пожар охватил 100 квадратных метров и принес значительные разрушения. Позже стало известно, что отвечать за загоревшийся памятник в центре Омска будет микрокредитная компания.  

Назван ответственный за пожар в историческом памятнике в центре Омска
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Новость № 2. Движение по Ленинградскому мосту частично ограничат на 21 месяц. Все это время на нем будут идти ремонтные работы. Вместо четырех полос на все время ремонта оставят для движения только две.

Осенние проблемы. Названа дата перекрытия Ленинградского моста в Омске
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Новость № 3. Омичка отсудила 100 тысяч рублей моральной компенсации у самого богатого депутата. Во время поездки в автобусе женщина упала и получила серьезные травмы. Теперь ей требуется постоянное лечение. Она взыскала с перевозчика компенсацию за моральный вред. 

Омичка отсудила у самого богатого депутата 100 тыс рублей за травму в автобусе
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#Любовь Фёдорова#Новости#Омск
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