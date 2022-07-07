Появились подробности о пострадавших в аварии со «скорой» на Левобережье Омска

В пресс-службе регионального минздрава сообщили о состоянии пострадавших в аварии со скорой помощью на Левобережье. Ранее сообщалось, что во время ДТП пострадала только 70-летняя пенсионерка.
Как выяснилось, пострадавших в аварии оказалось больше. Водитель «скорой» и фельдшер, который ехал с вызова, также пострадали. Их госпитализировали, состояние оценивают как легкой степени тяжести. Водитель легкового авто, въехавшего в «скорую», не пострадал.
Напомним, авария на пересечении улицы Волгоградской и бульвара Архитекторов случилась сегодня, 7 июля, около 12 часов. Водитель Ford Fiesta выехала на красный сигнал светофора и столкнулась со машиной скорой помощи.
Обновлено: в пресс-службе минздрава добавили, что фельдшеров из опрокинувшейся «скорой» после осмотра отпустили домой, серьезных травм они не получили.