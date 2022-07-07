Появились подробности о пострадавших в аварии со «скорой» на Левобережье Омска

Как выяснилось, пострадавших в аварии оказалось больше. Водитель «скорой» и фельдшер, который ехал с вызова, также пострадали. Их госпитализировали, состояние оценивают как легкой степени тяжести. Водитель легкового авто, въехавшего в «скорую», не пострадал.