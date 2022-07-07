Овсянникова рассказала о причинах ухода из Die Welt

По словам журналистки, это стало ее обдуманным решением: ей было сложно работать в Германии без знания немецкого языка. Овсянникова пояснила, что руководство Die Welt не увольняло ее. Более того, ей даже было предложено продлить контракт, но она не согласилась, так как из-за незнания языка ей приходилось выполнять работу на английском языке, а потом переводить на немецкий, что было довольно трудоемким процессом. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на StarHit.