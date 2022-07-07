Осенние проблемы. Названа дата перекрытия Ленинградского моста в Омске

Масштабный капитальный ремонт Ленинградского моста в Омске начнется уже этой осенью. Об этом в эфире ГТРК «Иртыш» рассказал директор департамента строительства мэрии Омска Сергей Козубович.
Ремонт затянется на 21 месяц и закончится в 2024 году. На время работ мост будут частично перекрывать, но полностью движение по нему останавливать не станут. Вместо четырех полом на все время ремонта оставят для движения только две.
«Для Омска Ленинградский мост является одной из важнейший транспортных артерий. Полностью закрыть его не представляется возможным. Будем осуществлять работы по частям: сначала левая часть, потом правая. Движение будет сохраняться по двухполосной схеме», — сообщил Сергей Козубович.
В списке работ — усиление конструкции мостов, обновление ливневой канализации, перенос опор линий электропередачи, устранение дефектов швов и обновление покрытия. Будут увеличены тротуары, а скорость движения транспорта по мосту может увеличится до 60 км/ч.