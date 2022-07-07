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Осенние проблемы. Названа дата перекрытия Ленинградского моста в Омске

Осенние проблемы. Названа дата перекрытия Ленинградского моста в Омске

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI

Ленинградский мост в Омске собираются перекрыть на 21 месяц

Подрядчика для проведения работ пока не нашли, но документация для проведения капремонта уже готова.

Масштабный капитальный ремонт Ленинградского моста в Омске начнется уже этой осенью. Об этом в эфире ГТРК «Иртыш» рассказал директор департамента строительства мэрии Омска Сергей Козубович.

Ремонт затянется на 21 месяц и закончится в 2024 году. На время работ мост будут частично перекрывать, но полностью движение по нему останавливать не станут. Вместо четырех полом на все время ремонта оставят для движения только две.

«Для Омска Ленинградский мост является одной из важнейший транспортных артерий.  Полностью закрыть его не представляется возможным. Будем осуществлять работы по частям: сначала левая часть, потом правая. Движение будет сохраняться по двухполосной схеме», — сообщил Сергей Козубович.

В списке работ — усиление конструкции мостов, обновление ливневой канализации, перенос опор линий электропередачи, устранение дефектов швов и обновление покрытия. Будут увеличены тротуары, а скорость движения транспорта по мосту может увеличится до 60 км/ч.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Сергей Козубович#Мост#Ремонт#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Дорожный ремонт
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