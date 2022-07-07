Омские единороссы помогают развивать комфортную среду во дворах

В этом году в Омске благоустраивают 11 общегородских пространств 78 микротерриторий. Помимо участия в благоустройстве по нацпроектам представители «Единой России» помогают жителям делать комфортнее локальные места, пока не охваченные большими проектами. Так, в приемную Кировского отделения партии обратился житель дома 22/2 по улице 70 лет Октября — он попросил установить возле подъездов лавочки.