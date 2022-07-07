Омские единороссы помогают развивать комфортную среду во дворах

В этом году в Омске благоустраивают 11 общегородских пространств 78 микротерриторий. Помимо участия в благоустройстве по нацпроектам представители «Единой России» помогают жителям делать комфортнее локальные места, пока не охваченные большими проектами. Так, в приемную Кировского отделения партии обратился житель дома 22/2 по улице 70 лет Октября — он попросил установить возле подъездов лавочки.
«В общественную приемную обратился мой муж Василий Мельников, — рассказала жительница дома Людмила Васильевна. — Лавочек у наших подъездов нет уже много лет. У моего мужа инвалидность, ходить тяжело, хочется где-то присесть отдохнуть возле дома, особенно когда возвращается из магазина с покупками. В этой просьбе его поддержали все жители трёх подъездов дома, где нет лавочек».
На просьбу отозвался руководитель общественного движения «Мой Омск» Андрей Чаплак. Он оперативно договорился о том, чтобы у подъездов поставили скамейки.
«Все жители нашего дома благодарны за то, что у наших подъездов появилась такие красивые современные лавочки, очень удобные – со спинками», – сказала старшая по дому Галина Болотина.
Ранее Чаплак помог жителям этого же дома с установкой спортивной площадки. Два года назад также организовал установку пандуса у подъезда, где живет мужчина с ограниченными возможностями здоровья.
«Это наш вклад в создание на этой территории комфортной среды», – сказал Андрей Чаплак. – Двор должен быть удобен для всех жителей, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. В нашей стране по инициативе партии «Единая Россия» реализуется федеральная программа «Городская среда». Общий результат складывается из множества составляющих. Создать равные условия комфорта для всех достаточно сложно. Доступная и комфортная среда для каждого должна начинаться в подъезде, в своём дворе. Поэтому мы стараемся по мере своих сил создавать необходимые условия и вносить свой небольшой вклад в реализацию большой федеральной программы».
Генеральный директор управляющей компании «Жилищник 3» Алексей Русавский также внес лепту в развитие комфортной среды.
«На встрече с жителями многоквартирного дома по ул. 21 Амурской поступила просьба установить игровую машинку на детскую площадку. Обсуждая этот вопрос с жителями, обратил внимание, что в доме много молодых мам с детьми, а малые игровые формы двора давно не обновлялись. Сделал подарок малышам, организовал доставку и установку. Надеюсь дети будут довольны».
Вклад в чистоту вдоль трамвайных путей вносит муниципальное предприятие «Электрический транспорт», которое возглавляет член партии Сергей Фролов. Летом ежедневно вдоль путей скашивается трава и убирается мусор.
«Осуществлять данные работы необходимо на регулярной основе для обеспечения безопасного и беспрепятственного прохождения трамвайного вагона по путям, облагораживания территории, избежания появления клещей. Соответственно, для обеспечения безопасности пассажиров трамвайного вагона и других горожан», - пояснил Сергей Фролов.
Общая протяженность путей, вдоль которых косят траву и убирают мусор, составляет 61 км.
Представители партии «Единая Россия» регулярно помогают в реализации федеральных проектов «Городская среда» и «Безопасные дороги», а также решают локальные проблемы омичей. Андрей Чаплак, например, помог установить пешеходную лестницу к метромосту на Левом берегу. Алексей Русавский помог расчистить заброшенную территорию в Амурском поселке и вывез строительный мусор в микрорайоне «Амурский-2».
Благодаря отклику Андрея Бондаренко на детской площадке в Ленинском округе появилась декоративная фигура в виде автобуса из натурального дерева. Юрий Козловский и Юрий Иванищев оценили ход строительства спортивных площадок в микрорайоне «Осташково» и в Центральном округе, а Максим Концедалов лично общается с жителями Октябрьского округа по вопросам благоустройства сквера «Рубиновая мечта».
Проводится значительная работа и в Кировском округе на «Бульваре им. А.К. Веретено». Валерий Студеникин встречается с жителями, которые внимательно следят за благоустройством территории в рамках федерального проекта «Городская среда».