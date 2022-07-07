Омская область получит больше 1 млрд рублей на строительство дорог и молочной фермы

В рамках одного из этих проектов около 700 млн рублей дополнительно выделят на строительство 13,5 км дорог в строящемся микрорайоне на Левобережье Омска. Также на эти деньги планируют запустить троллейбусные сети по улицам Крупской, Перелета, Комарова, Лукашевича и Волгоградской. В планах строительство двух тяговых подстанций и реконструкция троллейбусного депо на ул. Ватутина. Также предполагается закупить 49 троллейбусов.