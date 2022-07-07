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Омская область получит больше 1 млрд рублей на строительство дорог и молочной фермы

Омская область получит больше 1 млрд рублей на строительство дорог и молочной фермы

Вчера, 16:52
Фото: Правительство Омской области
Деньги выделят в рамках инфраструктурного бюджетного кредита.

Омская область получит инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 1,1 млрд. рублей.

Решение утвердил Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Проекты, внесенные в заявку Омской области на инфраструктурный бюджетный кредит, представил на заседании губернатор региона Александр Бурков.

В рамках одного из этих проектов около 700 млн рублей дополнительно выделят на строительство 13,5 км дорог в строящемся микрорайоне на Левобережье Омска. Также на эти деньги планируют запустить троллейбусные сети по улицам Крупской, Перелета, Комарова, Лукашевича и Волгоградской. В планах строительство двух тяговых подстанций и реконструкция троллейбусного депо на ул. Ватутина. Также предполагается закупить 49 троллейбусов.

«Нам удалось завести в регион крупных застройщиков — компании „Эталон“ и „Брусника“. В настоящее время они вышли на площадки. „Эталон“ начал строительство трех домов. В целом по проекту планируется возведение порядка 1,3 млн кв. метров современного жилья. Благодаря инфраструктурному кредиту мы сможем обеспечить транспортную доступность для новых микрорайонов», — сообщил вице-премьеру Александр Бурков. 
Правительство Омской области

Второй проект — строительство молочно-товарной фермы для 1 800 фуражных коров в Марьяновском районе. Для этого в рамках инфраструктурного кредита будет направлено 400 миллионов рублей.

«Эти деньги позволят обеспечить ферму необходимыми подводящими сетями. Это автодорога, водопровод и газопровод, а также сети электроснабжения. В рамках проекта планируется создать 35 новых рабочих мест на селе, увеличить производство молока на предприятии на 30%, нарастить продуктивность коров до 8 тыс. килограмм на голову в год», — рассказал губернатор.
#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область
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