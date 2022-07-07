Новая попытка. В Омске снова снизили цену на пивной завод «Оша» семьи Веретено

В Омске снова выставил на продажу пивоваренный завод разорившегося «ЛВЗ «ОША».
Имущественный комплекс находится на улице 22 Партсъезда. Прием заявок на торги начнется 11 июля, они будут приниматься до 12 сентября. Нужно внести задаток в размере 10%. Производство продают за 196,3 млн рублей.
"Еженедельно начальная цена будет снижаться на 5%, пока не опустится до 117,8 млн рублей", - отметил организатор торгов.
Напомним, это уже третья попытка продать пивоваренный завод корпорации «Оша». Ранее это пытались сделать больше года назад. Производственный комплекс тогда оценили в полмиллиарда рублей. Однако желающих сделать такое вложение не нашлось. После этого цену на пивзавод снизили на 50 миллионов рублей, но и эта попытка оказалась неудачной.