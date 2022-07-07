Новая попытка. В Омске снова снизили цену на пивной завод «Оша» семьи Веретено

Напомним, это уже третья попытка продать пивоваренный завод корпорации «Оша». Ранее это пытались сделать больше года назад. Производственный комплекс тогда оценили в полмиллиарда рублей. Однако желающих сделать такое вложение не нашлось. После этого цену на пивзавод снизили на 50 миллионов рублей, но и эта попытка оказалась неудачной.