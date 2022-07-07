Названы самые чистые и грязные реки в крупном сибирском регионе

Издание «Сибдепо» провело исследование об изменениях природы в Кемеровской области. В отделе водных ресурсов Верхне-Обского БВУ прокомментировали состояние рек и водоемов региона. Там утверждают, что состояние большинства рек за последние годы не изменилось. Это касается рек Томь, Иня, Кондома, Большой Бачат, Малый Бачат, Кия, Яя.