Названы самые чистые и грязные реки в крупном сибирском регионе

Издание «Сибдепо» провело исследование об изменениях природы в Кемеровской области. В отделе водных ресурсов Верхне-Обского БВУ прокомментировали состояние рек и водоемов региона. Там утверждают, что состояние большинства рек за последние годы не изменилось. Это касается рек Томь, Иня, Кондома, Большой Бачат, Малый Бачат, Кия, Яя.
В то же время в реке Абе качество воды ухудшилось.
«Территория Кемеровской области — Кузбасса находится под влиянием интенсивных антропогенных воздействий, связанных, прежде всего, с деятельностью угледобывающих предприятий. Добыча угля открытым и подземным способом, размещение отвалов породы приводит к изменению русел и деградации водных объектов, меняется режим питания рек. Так же на изменение уровней и объемов воды в водных объектах существенное влияние оказывают сбросы шахтных и карьерных вод, объемы которых формируют основной сток водного объекта», — рассказали эксперты.
Прогнозов по изменению климата ученые пока не дают.