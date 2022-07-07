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Назван ответственный за пожар в историческом памятнике в центре Омска

Назван ответственный за пожар в историческом памятнике в центре Омска

Сегодня, 13:04
Фото: Город55

Отвечать за загоревшийся памятник в центре Омска будет микрокредитная компания

Арендатор — микрофинансовая организация — не позаботилась о противопожарной безопасности.

В пресс-службе администрации Омска рассказали, что на противопожарную безопасность в доходном доме 1900–1910 годов в Газетном переулке отвечал арендатор — ООО «Микрофинансовая организация «Капитал». Компания в сентябре 2021 года получила здание в аренду на 20 лет. Тем не менее, здание сейчас не используется.

Именно компания должна была следить за тем, чтобы в исторической постройке не произошло никаких разрушений, и восстанавливать здание теперь тоже предстоит микрофинансовой организации — такие условия прописаны в договоре аренды.

Так как здание является объектом культурного наследия, арендатор был обязан не только следить за состоянием здания, но и вовремя реставрировать и ремонтировать его за свой счет.

«Срок разработки проектов на ремонтно-реставрационные работы объекта, по усилению несущих конструкций и гидроизоляции объекта, по замене инженерных коммуникаций в соответствии с охранным обязательством истекает 26 декабря 2022 года. Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска направлено письмо о необходимости проведения работ по вышеуказанным пунктам и предоставить в департамент информацию о проделанной работе», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Пожар в исторической постройке вспыхнул утром в четверг, 7 июля.  Огонь охватил 100 квадратных метров. Тушением огня занимаются семь пожарных расчетов. К 10:06 возгорание удалось локализовать.

Ранее глава депимущества Дмитрий Махиня говорил, что ремонт здания может быть одним из дорогостоящих в стране, и сделать его за счет города не получится. В 2019 году памятник включили в список приватизации по символической цене 1 рубль за кв. м, тогда же у него появился первый арендатор.

Согласно открытым данным, нынешний арендатор постройки — Микрофинансовая организация «Капитал» — зарегистрирована в июне 2021 года. Уставный капитал компании — 5 млн рублей, а работник в компании всего один. Он же, судя по всему, является директором. 

#Памятник#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Здание#Пожары#Безопасность#Исторический памятник
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