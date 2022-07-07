Назван ответственный за пожар в историческом памятнике в центре Омска

В пресс-службе администрации Омска рассказали, что на противопожарную безопасность в доходном доме 1900–1910 годов в Газетном переулке отвечал арендатор — ООО «Микрофинансовая организация «Капитал». Компания в сентябре 2021 года получила здание в аренду на 20 лет. Тем не менее, здание сейчас не используется.
Именно компания должна была следить за тем, чтобы в исторической постройке не произошло никаких разрушений, и восстанавливать здание теперь тоже предстоит микрофинансовой организации — такие условия прописаны в договоре аренды.
Так как здание является объектом культурного наследия, арендатор был обязан не только следить за состоянием здания, но и вовремя реставрировать и ремонтировать его за свой счет.
«Срок разработки проектов на ремонтно-реставрационные работы объекта, по усилению несущих конструкций и гидроизоляции объекта, по замене инженерных коммуникаций в соответствии с охранным обязательством истекает 26 декабря 2022 года. Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска направлено письмо о необходимости проведения работ по вышеуказанным пунктам и предоставить в департамент информацию о проделанной работе», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Пожар в исторической постройке вспыхнул утром в четверг, 7 июля. Огонь охватил 100 квадратных метров. Тушением огня занимаются семь пожарных расчетов. К 10:06 возгорание удалось локализовать.
Согласно открытым данным, нынешний арендатор постройки — Микрофинансовая организация «Капитал» — зарегистрирована в июне 2021 года. Уставный капитал компании — 5 млн рублей, а работник в компании всего один. Он же, судя по всему, является директором.