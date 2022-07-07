Назван ответственный за пожар в историческом памятнике в центре Омска

Ранее глава депимущества Дмитрий Махиня говорил, что ремонт здания может быть одним из дорогостоящих в стране, и сделать его за счет города не получится. В 2019 году памятник включили в список приватизации по символической цене 1 рубль за кв. м, тогда же у него появился первый арендатор.