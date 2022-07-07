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Госдума приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодежи

Госдума приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодежи

Сегодня, 13:49
Фото: 1MI
Эту инициативу уже поддержали в Следственном комитете РФ.

В среду, 6 июля, Государственная Дума РФ принял закон, согласно которому в стране будет создано всероссийское движение детей и молодежи. 

«СК России уже давно выступает за создание единой молодежной организации, целью которой являлось бы воспитание молодого поколения, формирование у него духовно-нравственных ценностей», - отметили в пресс-службе СК РФ. 

Как указано в тексте закона, новое движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения и  формировании его мировоззрения, а также готовить молодежь к полноценной жизни в обществе. 

При этом в СК РФ надеются, что после вступления закона в силу деятельность молодежной организации будет не формальной, а реальной и поможет значительно повысить эффективность организации воспитания и досуга детей, что будет способствовать не только их развитию, но и обеспечению безопасности. 

Ниже мы приводим основные положения принятого закона:

  • движение будет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией на основе принципов самоуправления;
  • участие в движении детей и молодежи будет добровольным;

Целями нового движения являются:

  • подготовка детей к полноценной жизни в обществе,
  • формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, традиций народов России, достижений российской и мировой культуры,
  • развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры

Вот еще некоторые нормы закона:

  • школьники и студенты будут участниками, а наставниками будут взрослые, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального (за исключением иноагентов и аффилированных с ними лиц, а также не допущенных к педагогической деятельности лиц);
  • в структуру движения войдут первичные, местные и региональные отделения, съезд движения, наблюдательный и координационный советы, правление и его председатель. Наблюдательный совет будет возглавлять Президент России;
  • при главах регионов будут созданы координационные совещательные органы по развитию движения;
  • за Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения и порядок их реализации;
  • движение получит право иметь свою символику - гимн, эмблемы, флаги, а также открывать свои филиалы за рубежом;
  • название движения выберут сами его участники;
  • финансирование движения будет осуществляться за счет субсидий федерального бюджет;
  • одновременно принят закон о том, что движение, наряду с другими общественными объединениями, сможет участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как считают парламентарии, принятие закона выстроит единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, систематизирует работу всех детских организаций, сообществ и клубов, масштабирует их результаты, консолидирует и усилит поддержку, оказываемую детям, создаст единое пространство возможностей. 

#Василий Попов#Общество#Политика#Новости#Омск#Омская область#Дети#Следственный комитет#Молодежь
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