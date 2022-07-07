Госдума приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодежи

В среду, 6 июля, Государственная Дума РФ принял закон, согласно которому в стране будет создано всероссийское движение детей и молодежи.
«СК России уже давно выступает за создание единой молодежной организации, целью которой являлось бы воспитание молодого поколения, формирование у него духовно-нравственных ценностей», - отметили в пресс-службе СК РФ.
Как указано в тексте закона, новое движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения и формировании его мировоззрения, а также готовить молодежь к полноценной жизни в обществе.
При этом в СК РФ надеются, что после вступления закона в силу деятельность молодежной организации будет не формальной, а реальной и поможет значительно повысить эффективность организации воспитания и досуга детей, что будет способствовать не только их развитию, но и обеспечению безопасности.
Ниже мы приводим основные положения принятого закона:
Целями нового движения являются:
Вот еще некоторые нормы закона:
Как считают парламентарии, принятие закона выстроит единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, систематизирует работу всех детских организаций, сообществ и клубов, масштабирует их результаты, консолидирует и усилит поддержку, оказываемую детям, создаст единое пространство возможностей.