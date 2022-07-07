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Эксперт рассказал, что будет с ценами на услуги стоматологов

Вчера, 15:40
Цены на услуги стоматологов растут на глазах. По словам владельца стоматологической клиники Dr. Shipkov Dental Clinic Владимира Шипкова, вряд ли они пойдут вниз.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на мнение эксперта, после того, как были введены санкции, те, кто поставляет в страну стоматологические материалы, сразу повысили цены на них на 50-100 процентов, а по отдельным позициям даже на 300. Не обошлось и без спекуляции. Что напомнило недавнюю ситуацию с гречкой, когда искусственно создавался ее дефицит, и кто-то на этом грел руки.

В клинике цены на отдельные позиции выросли лишь на 5 – 10 процентов. В ряде центров услуги подорожали на величину новой стоимости расходных материалов.

По его мнению, маловероятно снижение цен. Даже если в стране смогут производить достойные аналоги по ключевым позициям, цены на них будут не ниже, чем на зарубежные материалы.

И хотя некоторые пациенты откладывают поход к стоматологу на осень, когда-то их активность все равно восстановится.

 

#Светлана Павлова
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