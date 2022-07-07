Эксперт рассказал, что будет с ценами на услуги стоматологов

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на мнение эксперта, после того, как были введены санкции, те, кто поставляет в страну стоматологические материалы, сразу повысили цены на них на 50-100 процентов, а по отдельным позициям даже на 300. Не обошлось и без спекуляции. Что напомнило недавнюю ситуацию с гречкой, когда искусственно создавался ее дефицит, и кто-то на этом грел руки.