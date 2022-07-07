Эксперт рассказал, что будет с ценами на услуги стоматологов

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на мнение эксперта, после того, как были введены санкции, те, кто поставляет в страну стоматологические материалы, сразу повысили цены на них на 50-100 процентов, а по отдельным позициям даже на 300. Не обошлось и без спекуляции. Что напомнило недавнюю ситуацию с гречкой, когда искусственно создавался ее дефицит, и кто-то на этом грел руки.
В клинике цены на отдельные позиции выросли лишь на 5 – 10 процентов. В ряде центров услуги подорожали на величину новой стоимости расходных материалов.
По его мнению, маловероятно снижение цен. Даже если в стране смогут производить достойные аналоги по ключевым позициям, цены на них будут не ниже, чем на зарубежные материалы.
И хотя некоторые пациенты откладывают поход к стоматологу на осень, когда-то их активность все равно восстановится.