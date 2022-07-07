Единороссы вместе с омичами усовершенствуют приложение для спасения детей

Если родители и круг доверия не могут сразу прийти на помощь, то отправят сигнал в сообщество "Заступника", и оповещение получат максимальное количество пользователей в ближайшем радиусе ЧП. Они смогут помочь в поискх, используя анкету пользователя, его геопозицию и историю перемещений. В сообществе будут сотрудники экстренных служб, полиция, Росгвардия, МЧС, спасатели, волонтеры и члены поисковых отрядов. Также просто неравнодушные люди смогут прийти на выручку к ребенку.