Единороссы вместе с омичами усовершенствуют приложение для спасения детей

В Омске к тестированию нового мобильного приложения "Заступник" активно привлекли родителей и волонтеров. Сервис поможет оперативно реагировать в случае ЧП с детьми.
Представители партии «Единая Россия» Инна Гомолко и Юрий Иванищев получили предложения от омичей по улучшению работы приложения «Заступник».
«Когда родитель отправляет сигнал помощи ребёнку в сообщество «Заступник» – есть риск ложного вызова, т.к. в это время рядом с ребенком может находиться человек из круга доверия (бабушка, дядя или брат). Рассмотрим на примере: мама потеряла сына и не может до него дозвониться, а он на самом деле гуляет с бабушкой на улице. Родитель отправляет сигнал помощи в сообщество, чтобы помогли найти мальчика, а приложение сообщает: «Рядом с ребёнком бабушка, вы точно уверены, что хотите вызвать помощь сообщества?». Или другой пример: ребёнок пошёл с мамой в магазин, и пока мама покупала продукты сын баловался и нажал кнопку sos, бабушка из круга доверия, которая в это время находилась дома на диване за 5 км от мальчика, перепугалась и перенаправила сигнал ребёнка в сообщество «Заступник», но приложение уведомляет бабушку, что рядом в 50 метрах мама: «Вы точно уверены, что хотите отправить сигнал в сообщество?», - рассказала Инна Гомолко.
Напомним, при использовании приложения ребенок в критической ситуации может нажать кнопку на своем телефоне, и уже через три секунды и круг доверия (близкие, родственники, друзья семьи, преподаватели) получают сигнал. Они смогу услышать все, что происходит вокруг, и понять, почему ребенок подал тревожный сигнал.
Если родители и круг доверия не могут сразу прийти на помощь, то отправят сигнал в сообщество "Заступника", и оповещение получат максимальное количество пользователей в ближайшем радиусе ЧП. Они смогут помочь в поискх, используя анкету пользователя, его геопозицию и историю перемещений. В сообществе будут сотрудники экстренных служб, полиция, Росгвардия, МЧС, спасатели, волонтеры и члены поисковых отрядов. Также просто неравнодушные люди смогут прийти на выручку к ребенку.
«Вообще, это очень здорово правильно, что родительское сообщество активно включилось в процесс тестирования такого важного для всех нас приложения. Очень верно, перед запуском в массы, сначала тестировать подобный продукт и максимально улучшить его, ведь «Заступник» будет спасать наших с вами детей в самых разных критических ситуациях. Мобильное приложение поможет находить детей быстро и без паники. Родитель нажимает кнопку поиска ребенка и приложение мгновенно оповещает максимальное количество людей в месте пропажи, даже если до него нельзя дозвониться. Если у пользователя выключен телефон или отключился интернет – всё равно, у людей есть фотография, описание ребенка и его особенностей, а также история его перемещений до и после его пропажи. Когда человек заблудился он может и сам вызвать на помощь родителей и близких. Это исключительный и уникальный инструмент, который поможет не только родителям, но и спасательным отрядам находить пропавшего в считанные минуты без траты время на панику», - отметил Юрий Иванищев.
Уникальность «Заступника» еще и в том, что он подходит для разных неприятных ситуаций, которые могут происходить с детьми: буллинг, угроза насилия, травмы, пожары, вообще любые ЧП. В разных случаях на помощь к детям придут необходимые специалисты. Заступник полноценно заработает в Омске уже в конце этого лета.