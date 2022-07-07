Депутатам рассказали о работе «Омскэлектро»

В горсовете прошло последнее в этом созыве заседание комитета по вопросам экономического развития. Депутаты наконец смогли заслушать доклад о работе «Омскэлектро», который откладывался несколько раз.
Глава предприятия Андрей Жуковский сообщил, что оно показало существенный рост. Акционерное общество получило за 2021 год чистую прибыль 340 млн рублей, инвестиционная программа выполнена на 107% — это рекордные показатели за 4 года. В рамках инвестиционных работ предприятие подключало социальные объекты (детские сады), увеличило мощности школ. Кроме того, в 2021 году расходы на оплату потерь электроэнергии сократились на 69.35 млн рублей.
Такая эффективность связана с тем, что в прошлом году удалось внедрить автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии. И ощутимый результат виден уже сейчас. Впрочем, Андрей Жуковский спрогнозировал, что в будущем такой бурный рост замедлится. Это связано с объективными общеэкономическими причинами.
«Когда вы приняли „Омскэлектро“ в финансовое управление, его финансовое положение было шатким. Понятно, что вы показываете хорошее восстановление: в 2020 году 173 млн рублей до налогообложения и сейчас свыше 400 млн. Может быть, есть еще элементы экономии, которую вы могли бы реализовать?» — поинтересовался у докладчика депутат Алексей Саяпин.
«В сетях 10/04 кВ в любом случае будут технологические потери. Греются трансформаторы, есть потери на линиях. 6—6.5% потерь мы будем иметь в любом случае. 1% потерь это примерно 30—40 млн рублей в год, — ответил Андрей Жуковский. — Мы видим онлайн каждого потребителя. При резком изменении профиля выезжаем на место, смотрим. Около 80—100 случаев в год вмешательства в работу приборов учета фиксируем. Пишем заявления в полицию либо обращаемся в суд. У нас есть специальное подразделение».
Также руководитель «Омскэлектро» рассказал, что сейчас совместно с оператором сотовой связи они реализуют пилотный проект по выявлению майнинговых ферм.
«У этой компании есть данные по интернет-трафику по основным хабам, тепловая карта и данные с фидеров нашего учета, — пояснил Жуковский. — В Башкирии они уже реализовали этот проект. Искусственный интеллект ищет майнинговые фермы — их обнаруживают по нехарактерному потреблению электроэнергии. Не знаю, как у нас это будет работать. Посмотрим, как это будет работать».
Также депутаты поинтересовались, отразились ли как-то на работе «Омскэлектро» санкции. Докладчик объяснил, что большая часть оборудования предприятия отечественная. Были сложности с приборами учета, основной поставщик которых НПО «Мир». Но там частично запустили собственное производство комплектующих, частично наладили логистические цепочки.
«Омскэлектро» пришлось столкнуться с другой проблемой. Основной металл, который используется на предприятии, алюминий, вырос в цене в три раза.
«Мы уже не укладываемся в нормативы. Работаем с РЭК. Потому что такие же проблемы испытывают все энергосетевые компании по всей стране. Пытаемся соблюсти все нормативы и не загубить при этом предприятие», — сказал Жуковский.
Андрей Жуковский проинформировал депутатов и о том, что в ближайшее время вырастет тариф на технологическое присоединение.
«Ранее тариф на присоединение физических лиц к электросетям был 550 рублей за кВтч. С 1 июля этот тариф отменен. 14 июля РЭК рассмотрит новые тарифы. Нам известно, что они будут в разы больше. Это связано с федеральными изменениями, — рассказал докладчик. — К примеру, при строительстве „Арены Омск“ существующие сети модернизировались с 3.3 до 10 мВт. Заявитель заплатил 350 тысяч рублей. Нам обошлось в 100 миллионов. Теперь такого не будет. У нас возникнет проблема с застройщиками. Теперь это будет гораздо дороже».
Правительство утвердило новые ставки на технологическое присоединение потребителей к электросетям. Уже с 1 июля минимальная цена составит 3 тысячи рублей за 1 кВт присоединяемой мощности. Максимальная ставка — 10 тыс руб. за 1 кВт, но региональные власти могут установить и более высокую по согласованию с федеральным регулятором.
Для льготных категорий граждан правительство установило сниженную ставку — 1 тысяча рублей за 1 кВт. Ее могут получить члены малоимущих семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе (в среднем по РФ — 13.92 тысячи рублей в месяц), ветераны, инвалиды, многодетные семьи и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Депутат Юрий Арчибасов уточнил:
«С 1 июля отменили тариф 550 рублей, 14 июля РЭК примет новый тариф, который должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. А вот в этот промежуток какой тариф на присоединение должен применяться?»
Андрей Жуковский ответил, что тарифа не будет никакого. Но заявление все равно примут, оформление документов как раз займет это время. И оформят договор уже с момента принятия нового тарифа.
Вторым блоком заседания комитета стал отчет главы депимущества Дмитрия Махини об итогах работы муниципальных предприятий Омска в 2021 году. Выступавший объяснил, что их деятельность оценивается по трем критериям: социальная, бюджетная и экономическая значимость для города.
Картина за 2021 год получилась вроде бы оптимистичной: 9 из 11 предприятий эффективные. Но не все так радужно, потому что эти показатели обеспечили беспроцентные федеральные кредиты, которые давались на борьбу с последствиями ковида. Предприятия полностью зачли их в доходную часть и стали эффективными.
Впрочем, некоторые предприятия уже после снятия ковидных ограничений показали более высокие финансовые результаты, чем ожидалось.
«Это в первую очередь предприятия пассажирского транспорта. Там увеличился пассажиропоток, колесный и электрический транспорт получили существенное обновление состава, которое также сказалось на пассажирских перевозках. Хороший результат показали парки. Их посещаемость по итогам года увеличилась в четыре раза», — отметил Дмитрий Махиня.
Самая тяжелая ситуация с двумя муниципальными банями и «Тепловой компанией». Для вывода последней из кризиса принимаются все возможные меры. Накануне мэр Сергей Шелест даже обсуждал этот вопрос на встрече с представителями «Газпрома» в Санкт-Петербурге.
Дмитрий Махиня рассказал, как идет работа по сокращению портфеля муниципальных предприятий. Федеральный закон обязывает к 2025 году избавиться от такой формы юридических лиц:
«За 2021 год у нас ликвидировано предприятие „Муниципальная недвижимость“ за отсутствием социальной значимости. Предприятие каких-либо значимых услуг для жителей города не оказывало. По сути, оно сдавало муниципальное имущество в аренду. Это может делать и депимущества. Также ликвидировано ДРСУ-2 путем преобразования и присоединения к Управлению дорожного хозяйства и благоустройства. Завершается присоединение ПАТП-4 к ПАТП-8. Все процедуры уже прошли, документы уже сданы».
Депутаты приняли информацию к сведению, а также сформулировали задачи для депутатов, которые будут работать в новом, 7-м созыве.
Официально
Глава комитета по вопросам экономического развития Омского горсовета Алексей Провозин:
«Первым вопросом рассмотрели деятельность АО «Омскэлектро» — предприятие сейчас является прибыльным для города. Что касается стратегической стабильности в электроснабжении, то никакие внешние факторы не повлияют, все комплектующие и программное обеспечение предприятия — российского производства, омичи могут быть спокойны.
Что касается второго вопроса. На этой сессии мы подробно рассматривали деятельность каждого муниципального предприятия. Сейчас подвели итоги: все работают и все выполняют свои функции.
Также подвели итоги работы комитета. В целом все хорошо, но, например, по внешнеэкономическим вопросам мы работали слабо, потому что вначале ограничения накладывал коронавирус, а потом события, связанные с внешним давлением.
Новому созыву мы оставили те вопросы, которые необходимо рассмотреть в обязательном порядке, например о стратегии развития и о бюджете Омска, а дальше депутаты сами дополнят этот план».