Депутатам рассказали о работе «Омскэлектро»

«Ранее тариф на присоединение физических лиц к электросетям был 550 рублей за кВтч. С 1 июля этот тариф отменен. 14 июля РЭК рассмотрит новые тарифы. Нам известно, что они будут в разы больше. Это связано с федеральными изменениями, — рассказал докладчик. — К примеру, при строительстве „Арены Омск“ существующие сети модернизировались с 3.3 до 10 мВт. Заявитель заплатил 350 тысяч рублей. Нам обошлось в 100 миллионов. Теперь такого не будет. У нас возникнет проблема с застройщиками. Теперь это будет гораздо дороже».