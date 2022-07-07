Дело против Владимира Мау могут развалить показания Раковой и Дулинова

По сообщению издания mk.ru, по решению суда Мау находится под домашним арестом с тридцатого июня. Его подозревают в мошенничестве в размере двадцати одного миллиона рублей с бюджетными средствами. Мау начали травить в средствах массовой информации: стали появляться слухи, что ему вменяют мошенничество в размере двадцати миллионов рублей в рамках реализации нацпроекта «Образование». Эксперты считают, что Мау может быть жертвой сведения старых счетов и оговоров.
В соответствии с данными МК, следствие уже опросило всех фиктивных работников, и результаты показали, что они действительно трудоустроены в Минпросвещения России и участвуют в национальном проекте «Образование», который курировала Ракова. Она рассказала, что на реализацию проекта им предоставили сжатые сроки. При этом было трудно мотивировать сотрудников работать с 8 до 23 часов без дополнительной оплаты. В результате работники ведомства стали увольняться. Их заработная плата составляла всего шестьдесят тысяч рублей. А провал проекта сказался бы на формировании бюджета.
Тогда было решено использовать другую схему материальной мотивации работников: сотрудники Министерства просвещения заключали договоры со сторонними организациями, но оставались работниками ведомства. При этом они получали дополнительную оплату и свою заработную плату. Ракова отметила, что практика «мертвых душ» является обычной. При этом опрошенные работники подтвердили, что получали вторую зарплату на карту и тратили средства на собственные нужды, а не снимали для передачи другим лицам. Таким образом, доказательств того, что средства передавали Мау и Раковой, нет.
Сейчас показания по делу Мау дает первый заместитель проректора Федерального института развития образования Максим Дулинов. В том числе его опрашивают по поводу одного из фиктивно принятых на работу сотрудников — помощника Раковой Андрея Саака, которого трудоустроили по ее же просьбе. Оклад Саака составляет двести тысяч рублей. Есть переписка Мау с Дулиновым, в которой ректор РАНХиГС удивляется, откуда взялась такая большая сумма. Она позволяет предположить, что Мау про схему не знал.
По другим судебным документам видно, что в принятии еще одного фиктивного работника прямым посредником является сам Дулинов. В сообщении он просит Мау принять в штат девушку по рекомендации замминистра просвещения Татьяны Синюгиной.
Также, по словам собеседников МК, Дулинов имеет к Мау личные счеты: когда его попросили заменить на другого сотрудника, ректор РАНХиГС не стал отстаивать его место в ФИРО. Немаловажным является и тот факт, что Дулинов, давая показания против Мау, «покупает» себе освобождение от уголовной ответственности. И это при том, что он лично принимал на работу Саака и выплачивал ему зарплату. Из этого можно сделать вывод, что оба эпизода обвинения Мау основаны исключительно на показаниях заинтересованных в исходе дела лиц — Раковой и Дулинова.