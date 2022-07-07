Дело против Владимира Мау могут развалить показания Раковой и Дулинова

Также, по словам собеседников МК, Дулинов имеет к Мау личные счеты: когда его попросили заменить на другого сотрудника, ректор РАНХиГС не стал отстаивать его место в ФИРО. Немаловажным является и тот факт, что Дулинов, давая показания против Мау, «покупает» себе освобождение от уголовной ответственности. И это при том, что он лично принимал на работу Саака и выплачивал ему зарплату. Из этого можно сделать вывод, что оба эпизода обвинения Мау основаны исключительно на показаниях заинтересованных в исходе дела лиц — Раковой и Дулинова.