Буцаев: РЭО и МГИМО станут сотрудничать в области замкнутой экономики

Оно предусматривает создание в вузе кафедры, цель которой — готовить кадры и обеспечивать научный переход к замкнутой экономике.
Как сообщает tass.ru со ссылкой на информацию, озвученную генеральным директором ППК «РЭО» Денисом Буцаевым, это касается разработки и реализации комплекса мероприятий, призванных развивать научно-образовательный потенциал РФ в области устойчивого развития. Речь идет об обращении с отходами, а также о том, чтобы перейти на работу по принципам экономики замкнутого цикла. В МГИМО может быть создана кафедра под эгидой РЭО. В будущем вуз должен стать членом консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. МГИМО выступает в роли куратора трех школ, поэтому в мероприятиях РЭО будут задействованы и дети.
Все это призвано создать высококвалифицированный кадровый резерв и подготовить кадры, которым предстоит заниматься научно-исследовательской работой, производством и управлением. Подписанное соглашение призвано актуализировать образовательные программы бакалавриата и магистратуры, а также связанные с дополнительным образованием. Спикеров и студентов от МГИМО будут ждать на мероприятиях, проводимых РЭО. У студентов появится перспектива прохождения профессиональной практики в РЭО и его партнерские структурах.
Также соглашение включает в себя ведение научно-исследовательской работы, организацию студенческих олимпиад, участниками которых смогут статье молодые исследователи, которые работают по таким темам, как экология, охрана природы, обращение с отходами.
В ушедшем году по инициативе экологического оператора уже был создан консорциум, который с точки зрения науки и методологии обеспечивает переход к экономике замкнутого цикла. Его участниками стали 15 вузов, отраслевые компании и предприниматели. Среди членов консорциума МГУ и РЭУ имени Г. В. Плеханова. С Плехановкой РЭО уже сумел реализовать две программы, которые связаны с дополнительным профессиональным образованием.