Буцаев: РЭО и МГИМО станут сотрудничать в области замкнутой экономики

Как сообщает tass.ru со ссылкой на информацию, озвученную генеральным директором ППК «РЭО» Денисом Буцаевым, это касается разработки и реализации комплекса мероприятий, призванных развивать научно-образовательный потенциал РФ в области устойчивого развития. Речь идет об обращении с отходами, а также о том, чтобы перейти на работу по принципам экономики замкнутого цикла. В МГИМО может быть создана кафедра под эгидой РЭО. В будущем вуз должен стать членом консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. МГИМО выступает в роли куратора трех школ, поэтому в мероприятиях РЭО будут задействованы и дети.