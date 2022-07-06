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Жители Кирова готовы работать без отпуска

Жители Кирова готовы работать без отпуска

Вчера, 19:00
Фото: 1MI

Жители Кирова готовы работать без отпуска

Порядка 20% кировчан могут отказаться от отпуска в этом году. Такой вывод сделали аналитики Регионального агентства социологических исследований «Зеркало».

По данным nation-news.ru, опрос подтвердил, что порядка 40% жителей Кирова не планируют поездку за границу и не хотят совершить путешествие в своей стране. Они думают отдохнуть в домашней обстановке.

Туризм по России интересен четверти жителей Кирова. За рубеж решили отправиться только 5% респондентов.

Согласно исследованию, съездить за границу в 2022 году хотят вдвое меньше горожан, чем в  в прошлом году. 39% людей решили никуда не ехать и остаться дома. Этот показатель в прошлом году составлял 40%.

#Общество
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