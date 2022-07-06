Вратарь сборной России Иван Федотов ушел в армию, чтобы играть за «Авангард»

Вратарь ЦСКА и хоккеист Сборной России по хоккею Иван Федотов собирался уехать в США, чтобы выступать за «Филадельфию». Но вместо другой страны спортсмен попал в армию. Как сообщает Mash, вратаря определили в спортроту Северного флота.
Вероятно, он будет выступать за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы. К омскому «Авангарду» команда отношения не имеет.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что ФХР следит за ситуацией с вратарем национальной сборной России. Федерация обратилась в госорганы для выяснения подробностей дела.