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Вратарь сборной России Иван Федотов ушел в армию, чтобы играть за «Авангард»

Вратарь сборной России Иван Федотов ушел в армию, чтобы играть за «Авангард»

Вчера, 17:25
Фото: cska-hockey.ru
Спортсмена определили в Северодвинск.

Вратарь ЦСКА и хоккеист Сборной России по хоккею Иван Федотов собирался уехать в США, чтобы выступать за «Филадельфию». Но вместо другой страны спортсмен попал в армию. Как сообщает Mash, вратаря определили в спортроту Северного флота.

Вероятно, он будет выступать за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы. К омскому «Авангарду» команда отношения не имеет.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что ФХР следит за ситуацией с вратарем национальной сборной России. Федерация обратилась в госорганы для выяснения подробностей дела.

#Ольга Акамова#Спорт#Новости#Иван Федотов#Хоккей#Хоккеист#Вратарь
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