Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске пенсионерке удалили опухоль размером с куриное яйцо

В Омске пенсионерке удалили опухоль размером с куриное яйцо

Вчера, 15:39
Фото: 1MI
73-летняя пенсионерка потеряла сознание, ее доставили в больницу с подозрением на инсульт. Оказалось, что у нее огромная опухоль, которую благополучно удалили.

В Омске 73-летней пациентке удалили из головы огромную опухоль размером с куриное яйцо. Сложную операцию провели хирурги БСПМ № 1 с помощью специального микроскопа. В региональном минздраве рассказали, что женщина пролежала на полу своего дома почти без сознания больше суток. Она жила одна, а дойти до двери или телефона не могла из-за паралича правой руки и ноги.

Брат пенсионерки обнаружил, что женщина перестала выходить на связь, и забил тревогу. Соседи вскрыли дверь, нашли омичку и вызвали скорую. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Сначала врачи предполагали, что у нее инсульт, но это не подтвердилось. На томографии у нее нашли опухоль с выраженным отеком.

«У этой пациентки опухоль была достаточно большая, располагалась глубоко, поэтому нам пришлось действовать очень аккуратно, чтобы не повредить мозговую ткань и мелкие сосуды, — рассказал врач-нейрохирург БСМП № 1 Баир Сынгеев. — Такие операции, как правило, бывают длительными — по 5-6 часов. И даже если сама операция прошла успешно, всегда остается риск, что больной потом останется инвалидом. Эта пациентка стойко выдержала сложную операцию, уже на вторые сутки мы перевели ее из реанимации в отделение, где она достаточно быстро восстановилась».
#Общество#Новости#Омск#Минздрав#Вероника Жукова
Подпишитесь
Экс-руководитель омской полиции Быков: «Я просто не понимаю, что я сделал!»
Вчера, 17:17
Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером
Решение вступило в силу.
Вчера, 13:56
В Омске из-за Курбан-Байрама в час-пик перекроют две оживленные улицы
Ограничение будет действовать с 6 до 10 часов.
Вчера, 15:28
Топ арбитражных дел июня: Металлургический гигант «Мечел», омский «Полет» и газ
Вчера, 10:15
Байкер из Омска погиб во время схода оползня в Грузии
Вчера, 23:17
Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC
Бренд собираются продать местному оператору, после чего компания Yum! Brands уйдет из РФ.
Вчера, 09:50