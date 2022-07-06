В Омске пенсионерке удалили опухоль размером с куриное яйцо

В Омске 73-летней пациентке удалили из головы огромную опухоль размером с куриное яйцо. Сложную операцию провели хирурги БСПМ № 1 с помощью специального микроскопа. В региональном минздраве рассказали, что женщина пролежала на полу своего дома почти без сознания больше суток. Она жила одна, а дойти до двери или телефона не могла из-за паралича правой руки и ноги.