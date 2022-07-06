В Омске пенсионерке удалили опухоль размером с куриное яйцо

В Омске 73-летней пациентке удалили из головы огромную опухоль размером с куриное яйцо. Сложную операцию провели хирурги БСПМ № 1 с помощью специального микроскопа. В региональном минздраве рассказали, что женщина пролежала на полу своего дома почти без сознания больше суток. Она жила одна, а дойти до двери или телефона не могла из-за паралича правой руки и ноги.
Брат пенсионерки обнаружил, что женщина перестала выходить на связь, и забил тревогу. Соседи вскрыли дверь, нашли омичку и вызвали скорую. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Сначала врачи предполагали, что у нее инсульт, но это не подтвердилось. На томографии у нее нашли опухоль с выраженным отеком.
«У этой пациентки опухоль была достаточно большая, располагалась глубоко, поэтому нам пришлось действовать очень аккуратно, чтобы не повредить мозговую ткань и мелкие сосуды, — рассказал врач-нейрохирург БСМП № 1 Баир Сынгеев. — Такие операции, как правило, бывают длительными — по 5-6 часов. И даже если сама операция прошла успешно, всегда остается риск, что больной потом останется инвалидом. Эта пациентка стойко выдержала сложную операцию, уже на вторые сутки мы перевели ее из реанимации в отделение, где она достаточно быстро восстановилась».