В Омске мужчина в спортивном трико и туфлях угнал велосипед у доверчивого школьника

В Омской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения велосипеда у 13-летнего подростка. В селе Дружино неизвестный мужчина попросил у школьника велосипед, чтобы доехать до магазина. Мальчик в просьбе не отказал. Злоумышленник сел на велосипед и уехал. Подождав некоторое время, школьник понял, что велосипед ему возвращать никто не собирается.