В Омске мужчина в спортивном трико и туфлях угнал велосипед у доверчивого школьника

В Омской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения велосипеда у 13-летнего подростка. В селе Дружино неизвестный мужчина попросил у школьника велосипед, чтобы доехать до магазина. Мальчик в просьбе не отказал. Злоумышленник сел на велосипед и уехал. Подождав некоторое время, школьник понял, что велосипед ему возвращать никто не собирается.
Отметим, что это был подарок родителей на день рождения мальчика.
Седовласого угонщика среднего роста и телосложения ищет полиция. Он был одет в красно-бежевую толстовку с капюшоном, черные спортивные брюки и черные туфли.
Приметы велосипеда: марка «Активел», 21 скорость, отсутствует переднее и заднее крыло, черно-оранжевая рама, на сиденье спереди треснута обшивка из кожзаменителя.