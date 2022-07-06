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В Омске мужчина в спортивном трико и туфлях угнал велосипед у доверчивого школьника

В Омске мужчина в спортивном трико и туфлях угнал велосипед у доверчивого школьника

Вчера, 19:36
Он попросил у ребенка велосипед, чтобы доехать до магазина. Однако так и не вернулся.

В Омской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения велосипеда у 13-летнего подростка. В селе Дружино неизвестный мужчина попросил у школьника велосипед, чтобы доехать до магазина. Мальчик в просьбе не отказал. Злоумышленник сел на велосипед и уехал. Подождав некоторое время, школьник понял, что велосипед ему возвращать никто не собирается.

Отметим, что это был подарок родителей на день рождения мальчика. 

Седовласого угонщика среднего роста и телосложения ищет полиция. Он был одет в красно-бежевую толстовку с капюшоном, черные спортивные брюки и черные туфли.

Приметы велосипеда: марка «Активел», 21 скорость, отсутствует переднее и заднее крыло, черно-оранжевая рама, на сиденье спереди треснута обшивка из кожзаменителя.

#Омская область#Любовь Фёдорова#Угон#Велосипед#Обман#Мошенник
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