В Омске медсестра офтальмологической больницы сбила молодого парня

Тяжелые травмы получил 28-летний житель Омска, который решил перейти проезжую часть на проспекте Карла Маркса в неположенном месте.
«Предварительно, у дома на 38 на проспекте Карла Маркса 52-летняя женщина за рулем Toyota Vitz сбила пешехода. В результате наезда молодой человек был доставлен в ГБ № 1, где у него диагностировали тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом свода черепа. Парень госпитализирован», – сообщили Городу55 источник в экстренных службах.
По информации нашего собеседника, в момент наезда за рулем находилась медсестра Клинической офтальмологической больницы имени В.П. Выходцева.