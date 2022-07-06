Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске медсестра офтальмологической больницы сбила молодого парня

В Омске медсестра офтальмологической больницы сбила молодого парня

Вчера, 17:26
Фото: 1MI
Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.

Тяжелые травмы получил 28-летний житель Омска, который решил перейти проезжую часть на проспекте Карла Маркса в неположенном месте. 

«Предварительно, у дома на 38 на проспекте Карла Маркса 52-летняя женщина за рулем Toyota Vitz сбила пешехода. В результате наезда молодой человек был доставлен в ГБ № 1, где у него диагностировали тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом свода черепа. Парень госпитализирован», – сообщили Городу55 источник в экстренных службах. 

По информации нашего собеседника, в момент наезда за рулем находилась медсестра Клинической офтальмологической больницы имени В.П. Выходцева. 

#Василий Попов#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#ДТП#ГИБДД#Авария
Подпишитесь
Экс-руководитель омской полиции Быков: «Я просто не понимаю, что я сделал!»
Вчера, 17:17
Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером
Решение вступило в силу.
Вчера, 13:56
В Омске из-за Курбан-Байрама в час-пик перекроют две оживленные улицы
Ограничение будет действовать с 6 до 10 часов.
Вчера, 15:28
Топ арбитражных дел июня: Металлургический гигант «Мечел», омский «Полет» и газ
Вчера, 10:15
Байкер из Омска погиб во время схода оползня в Грузии
Вчера, 23:17
Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC
Бренд собираются продать местному оператору, после чего компания Yum! Brands уйдет из РФ.
Вчера, 09:50