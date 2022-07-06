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В Омске из окна противотуберкулезного диспансера выпал пациент

В Омске из окна противотуберкулезного диспансера выпал пациент

Вчера, 18:07
Фото: 1MI
Пострадавший выжил, но был госпитализирован с тяжелыми травмами.

В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах инцидента в «Клиническом противотуберкулезном диспансере» на улице Химиков, 8а. 

«Во вторник, 5 июля в 23:27, в приемное отделение ГБ № 1 привезли 38-летнего мужчину, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы нескольких отростков позвоночника. После обследования пострадавшего госпитализировали в нейрохирургическое отделение», – сообщил Городу55 источник в больнице. 

Прибывшие на вызов медиков оперативники пообщались с пострадавшим и выяснили, что в тот вечер он выпал из окна противотуберкулезного диспансера, которое расположено на третьем этаже. 

Известно, что пострадавший омич уже трижды судим: он привлекался к уголовной ответственности за кражи, угоны и убийство при превышении пределов самообороны. 

#Василий Попов#Происшествия#Город#Общество#Новости#Эксклюзивы#Омск#Травма#Несчастный случай#Больница
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