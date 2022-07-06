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В Омске до конца года продлили действие программы по льготной ипотеке с господдержкой

В Омске до конца года продлили действие программы по льготной ипотеке с господдержкой

Вчера, 15:54
Фото: 1MI
На покупку квартир в новостройках в рамках программы действует ставка от 3,3% годовых.

В Омской области до конца 2022 года продлена программа ипотечного кредитования с господдержкой до 7 % годовых. В рамках программы, омичи могут купить  квартиры в новостройках и индивидуальные жилые дома у застройщиков по ставке от 3,3 % годовых. 

Как сообщает региональное Минэкономики, в Омской области за счет средств регионального бюджета ставка составляет от 3,3 % годовых для медицинских работников и от 3,5 % годовых для отдельных категорий граждан. Окончательное решение зависит от подтверждения доходов и личного страхования. Отметим, что льготная ставка сохраняется на весь период кредитования. 

Максимальная сумма ипотечного кредита по программам с господдержкой – 6 млн рублей. При этом необходим первоначальный взнос не менее 15 %.

Что касается требований к заемщикам, стаж работы на последнем месте должен быть не менее трех месяцев. А возраст на дату погашения кредита – не старше 65 лет, взять ипотечный кредит можно с 21 года.

#Новости#Омская область#Любовь Фёдорова
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