В Омске до конца года продлили действие программы по льготной ипотеке с господдержкой

Как сообщает региональное Минэкономики, в Омской области за счет средств регионального бюджета ставка составляет от 3,3 % годовых для медицинских работников и от 3,5 % годовых для отдельных категорий граждан. Окончательное решение зависит от подтверждения доходов и личного страхования. Отметим, что льготная ставка сохраняется на весь период кредитования.