В Омске до конца года продлили действие программы по льготной ипотеке с господдержкой

В Омской области до конца 2022 года продлена программа ипотечного кредитования с господдержкой до 7 % годовых. В рамках программы, омичи могут купить квартиры в новостройках и индивидуальные жилые дома у застройщиков по ставке от 3,3 % годовых.
Как сообщает региональное Минэкономики, в Омской области за счет средств регионального бюджета ставка составляет от 3,3 % годовых для медицинских работников и от 3,5 % годовых для отдельных категорий граждан. Окончательное решение зависит от подтверждения доходов и личного страхования. Отметим, что льготная ставка сохраняется на весь период кредитования.
Максимальная сумма ипотечного кредита по программам с господдержкой – 6 млн рублей. При этом необходим первоначальный взнос не менее 15 %.
Что касается требований к заемщикам, стаж работы на последнем месте должен быть не менее трех месяцев. А возраст на дату погашения кредита – не старше 65 лет, взять ипотечный кредит можно с 21 года.