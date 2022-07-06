В Омске арестовали четырех наркоторговцев за нарушение подписки о невыезде

В Омске по решению суда арестовали четырех участников преступной группировки, которые нарушали подписку о невыезде и уезжали из города на поезде и самолете. В ОПГ входят семь участников, они занимались сбытом героина в крупном размере, а также попытке сбыта в особо крупном размере.
По данным прокуратуры, они действовали «предельно дисциплинированно», использовали разные методы конспирации. Всех участников группы устанавливали в течение двух лет. Во время обысков у них нашли 3 кг героина, упаковку и более 20 телефонов. Уголовное дело рассматривается судом присяжных больше года.
Примечательно, что нарушители также оформляли больничные, чтобы затянуть рассмотрение дела. Отметим, что трое участников ОПГ остаются под подпиской о невыезде. Судебные заседания продолжаются.