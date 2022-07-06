Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске арестовали четырех наркоторговцев за нарушение подписки о невыезде

В Омске арестовали четырех наркоторговцев за нарушение подписки о невыезде

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI
Нарушители уезжали в другие города.

В Омске по решению суда арестовали четырех участников преступной группировки, которые нарушали подписку о невыезде и уезжали из города на поезде и самолете. В ОПГ входят семь участников, они занимались сбытом героина в крупном размере, а также попытке сбыта в особо крупном размере.

По данным прокуратуры, они действовали «предельно дисциплинированно», использовали разные методы конспирации. Всех участников группы устанавливали в течение двух лет. Во время обысков у них нашли 3 кг героина, упаковку и более 20 телефонов. Уголовное дело рассматривается судом присяжных больше года.

Примечательно, что нарушители также оформляли больничные, чтобы затянуть рассмотрение дела. Отметим, что трое участников ОПГ остаются под подпиской о невыезде. Судебные заседания продолжаются.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Наркотики
Подпишитесь
Экс-руководитель омской полиции Быков: «Я просто не понимаю, что я сделал!»
Сегодня, 17:17
Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером
Решение вступило в силу.
Сегодня, 13:56
В Омске из-за Курбан-Байрама в час-пик перекроют две оживленные улицы
Ограничение будет действовать с 6 до 10 часов.
Сегодня, 15:28
Топ арбитражных дел июня: Металлургический гигант «Мечел», омский «Полет» и газ
Сегодня, 10:15
Свои порядки. Омская ритуальная фирма захватила кладбище в Лузино
Компания установила собственные тарифы.
Сегодня, 13:22
Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC
Бренд собираются продать местному оператору, после чего компания Yum! Brands уйдет из РФ.
Сегодня, 09:50