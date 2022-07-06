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В Омске 4-летний ребенок попал в больницу после страшной аварии с грузовиком

В Омске 4-летний ребенок попал в больницу после страшной аварии с грузовиком

Сегодня, 11:30
Фото: 1MI

В Омске три человека попали в больницу после ДТП с грузовиком

Водитель грузовика не уступил дорогу легковому автомобилю.

Вчера, 5 июля, около 23:00 в Советском округе произошла серьезная авария. Полицейские выяснили, что между собой столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковой автомобиль Škoda.

По предварительной информации, 39-летний водитель грузовика не предоставил преимущество в движении на перекрестке улиц Химиков и Коммунальной. После столкновения грузовик съехал в кювет, где машина врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадал 35-летний водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры — 34-летняя женщина и 4-летний ребенок. Все они попали в больницу с тяжелыми травмами. Полиция проводит проверку.

Госавтоинспекция Омской области
#Вероника Жукова#ДТП#ГИБДД#Омск#Новости#Происшествия
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