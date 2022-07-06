В Омске 4-летний ребенок попал в больницу после страшной аварии с грузовиком

Вчера, 5 июля, около 23:00 в Советском округе произошла серьезная авария. Полицейские выяснили, что между собой столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковой автомобиль Škoda.
По предварительной информации, 39-летний водитель грузовика не предоставил преимущество в движении на перекрестке улиц Химиков и Коммунальной. После столкновения грузовик съехал в кювет, где машина врезалась в дерево.
В результате ДТП пострадал 35-летний водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры — 34-летняя женщина и 4-летний ребенок. Все они попали в больницу с тяжелыми травмами. Полиция проводит проверку.