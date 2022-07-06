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В Германии предложили запустить «Северный поток-2»

В Германии предложили запустить «Северный поток-2»

Вчера, 21:28
Фото: pxhere.com
Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции провалились, в связи с чем необходимо начать переговоры о запуске «Северного потока-2».

По его словам, европейским политикам нужно пересмотреть санкционные ограничения в отношении Российской Федерации в области энергетики, так как они малоэффективны. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Rheinische Post. 

Он пояснил, что если поставки голубого топлива невозможно обеспечить другими способами, то можно ввести «Северный поток-2» хотя бы на ограниченный период времени. Политик также отметил, что санкции, введенные против России, на самом деле выгодны ей, поскольку Москва продает меньше энергоносителей, однако в целом получает от этого большую выручку. Тогда как население и экономика Германии, по его словам, страдают от санкций в отношении РФ, которые оказались полностью провальными.

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