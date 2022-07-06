В Германии предложили запустить «Северный поток-2»

Он пояснил, что если поставки голубого топлива невозможно обеспечить другими способами, то можно ввести «Северный поток-2» хотя бы на ограниченный период времени. Политик также отметил, что санкции, введенные против России, на самом деле выгодны ей, поскольку Москва продает меньше энергоносителей, однако в целом получает от этого большую выручку. Тогда как население и экономика Германии, по его словам, страдают от санкций в отношении РФ, которые оказались полностью провальными.