Свои порядки. Омская ритуальная фирма захватила кладбище в Лузино

Прокуратура Омского района нашла факт незаконного заключения договора на обслуживание и содержание кладбища в поселке Лузино. По договору ритуальная фирма имела право распоряжаться участками на кладбище без проведения торгов, что по закону могут делать только органы местного самоуправления.