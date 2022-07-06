Свои порядки. Омская ритуальная фирма захватила кладбище в Лузино

Прокуратура Омского района нашла факт незаконного заключения договора на обслуживание и содержание кладбища в поселке Лузино. По договору ритуальная фирма имела право распоряжаться участками на кладбище без проведения торгов, что по закону могут делать только органы местного самоуправления.
Чтобы исполнить условия заключенного договора, администрация Лузинского сельского поселения запретила другим ритуальным фирмам проводить захоронения на территории кладбища, что напрямую ограничило конкуренцию на рынке ритуальных услуг.
Районная прокуратура внесла представление в адрес главы Лузинского сельского поселения, чтобы тот устранил нарушение. Вдобавок к этому на основании искового заявления заместителя прокурора Омской области арбитражный суд признал заключенные договоры между сельской администрацией и ритуальной фирмой недействительными.
В пресс-службе облпрокуратуры отмечают, что судебный акт пока не вступил в законную силу.