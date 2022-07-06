Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC

После завершения сделки организация собирается полностью уйти из России. При этом компания Yum! Brands приостановила все инвестиции в РФ и остановила операционную деятельность в кафе. Планируется, что рабочие места для сотрудников сохранятся, а обязательства перед поставщиками и партнерами будут исполняться.