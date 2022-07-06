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Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC

Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC

Сегодня, 09:50
Фото: 1MI

Бренд KFC объявил об уходе из России

Бренд собираются продать местному оператору, после чего компания Yum! Brands уйдет из РФ.

Как сообщают РИА «Новости», бренд KFC продолжит работать на российском рынке, а рестораны франчайзи будут работать в обычном режиме. Сейчас компания Yum! Brands готовит документы, чтобы передать права собственности на рестораны, операционную систему и права франшизы местному оператору. 

После завершения сделки организация собирается полностью уйти из России. При этом компания Yum! Brands приостановила все инвестиции в РФ и остановила операционную деятельность в кафе. Планируется, что рабочие места для сотрудников сохранятся, а обязательства перед поставщиками и партнерами будут исполняться.

Компания Yum! Brands владеет международными брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell. У нее более 50 тыс ресторанов в более 150 странах мира. В начале марта организация закрыла 70 ресторанов KFC, но это не затронуло заведения, которые работают по франшизе. В Омске работают 19 ресторанов сети.

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