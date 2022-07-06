Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC

Как сообщают РИА «Новости», бренд KFC продолжит работать на российском рынке, а рестораны франчайзи будут работать в обычном режиме. Сейчас компания Yum! Brands готовит документы, чтобы передать права собственности на рестораны, операционную систему и права франшизы местному оператору.
После завершения сделки организация собирается полностью уйти из России. При этом компания Yum! Brands приостановила все инвестиции в РФ и остановила операционную деятельность в кафе. Планируется, что рабочие места для сотрудников сохранятся, а обязательства перед поставщиками и партнерами будут исполняться.
Компания Yum! Brands владеет международными брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell. У нее более 50 тыс ресторанов в более 150 странах мира. В начале марта организация закрыла 70 ресторанов KFC, но это не затронуло заведения, которые работают по франшизе. В Омске работают 19 ресторанов сети.