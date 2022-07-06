Шокирующие данные. В Омской области смертность вдвое превысила рождаемость

Управление ЗАГС по Омской области представило данные о рождаемости и смертности за первое полугодие 2022 года. Согласно подсчетам ведомства, с января по июнь включительно в регионе родилось 7 893 ребенка, а скончалось 14 035 человек.
Больше всего детей родилось в Омске (5 244 ребенка). Смертельная статистика также на стороне областного центра: больше всего смертей зарегистрировано 8 614 человек.
Интересно, что год назад в регионе было зарегистрировано больше смертей (14 396 случаев), а рождаемость была немного выше (8 423 детей).