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Шокирующие данные. В Омской области смертность вдвое превысила рождаемость

Шокирующие данные. В Омской области смертность вдвое превысила рождаемость

Вчера, 15:25
Фото: 1MI

Смертность вдвое превысила рождаемость в Омской области

Данные Управления ЗАГС за первое полугодие 2022 года.

Управление ЗАГС по Омской области представило данные о рождаемости и смертности за первое полугодие 2022 года. Согласно подсчетам ведомства, с января по июнь включительно в регионе родилось 7 893 ребенка, а скончалось 14 035 человек.

Больше всего детей родилось в Омске (5 244 ребенка). Смертельная статистика также на стороне областного центра: больше всего смертей зарегистрировано 8 614 человек.

Интересно, что год назад в регионе было зарегистрировано больше смертей (14 396 случаев), а рождаемость была немного выше (8 423 детей).  

#Общество#Новости#Омская область#Дети#Рождаемость#Смертность#Младенец#Смерть#Омск#Ольга Акамова
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