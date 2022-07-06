Рубль вышел на первое место среди валют в 2022 году

Финансовые эксперты, опрошенные авторами материала, признали стремительный рост рубля и его вхождение в 2022 году в число лидеров мировых валют. Невзирая на санкции, российская валюта демонстрирует рост к доллару в 45% по сравнению с курсом на начало года. Сейчас курс составляет 53,77 рубля за один доллар.
Эксперты в области финансов и экономики сообщают о нетипичности этой ситуации. Как правило, санкционные ограничения со стороны Соединенных Штатов и Европы выливаются в падение курсов национальных валют подсанкционных стран. Однако, в данном случае власти России приняли необходимые меры по укреплению рубля, ситуация осталась стабильной, а рост отечественной валюты даже демонстрирует положительную динамику, сообщает infox.ru
Российские специалисты сообщают: рост цен на сырье и энергоносители скомпенсировал искусственное ограничение отечественного экспорта. Поэтому сохранение экономического баланса стало возможным.
Невзирая на потенциал рубля, как национальной валюты, аналитики отмечают, что стабильность данной ситуации может не сохраниться надолго.
Столь значительный рост курса рубля не во всех сферах будет выгоден государству. Отечественные специалисты сообщают, что курс в 70-80 руб. более желателен. В планах экономистов – рассмотрение способов стабилизации национальной валюты, в том числе при помощи валютных интервенций.