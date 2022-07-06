Рубль вышел на первое место среди валют в 2022 году

Финансовые эксперты, опрошенные авторами материала, признали стремительный рост рубля и его вхождение в 2022 году в число лидеров мировых валют. Невзирая на санкции, российская валюта демонстрирует рост к доллару в 45% по сравнению с курсом на начало года. Сейчас курс составляет 53,77 рубля за один доллар.