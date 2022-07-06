Город55
ГлавноеВсе новости

Росстат рассказал о зарплатах россиян в зависимости от возраста

Сегодня, 14:16
По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировавшей цифры Росстата, больше всего получают за свой труд люди в возрасте 30–34 года. А затем их доход становится все ниже.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду», в минувшем году размер официальной средней зарплаты 30-летних сотрудников крупного и среднего бизнеса составлял 57,5 тысяч рублей. Те, кому 20 и 60-лет, получали около 42 тысяч рублей.

Средняя зарплата работника в возрасте 30–34 лет на 26,7 процента выше тех, чей возраст от 55 до 59 лет. В абсолютных цифрах разница около 15,4 тысяч рублей.

Меньше всего зарплата у несовершеннолетних сотрудников – всего 25,1 тысяч рублей. Но уже к 18–19 годам она поднимается до 33,4 тысяч рублей.



#Светлана Павлова
Подпишитесь
Экс-руководитель омской полиции Быков: «Я просто не понимаю, что я сделал!»
Сегодня, 17:17
Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером
Решение вступило в силу.
Сегодня, 13:56
В Омске из-за Курбан-Байрама в час-пик перекроют две оживленные улицы
Ограничение будет действовать с 6 до 10 часов.
Сегодня, 15:28
Топ арбитражных дел июня: Металлургический гигант «Мечел», омский «Полет» и газ
Сегодня, 10:15
Свои порядки. Омская ритуальная фирма захватила кладбище в Лузино
Компания установила собственные тарифы.
Сегодня, 13:22
Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC
Бренд собираются продать местному оператору, после чего компания Yum! Brands уйдет из РФ.
Сегодня, 09:50