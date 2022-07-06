Росстат рассказал о зарплатах россиян в зависимости от возраста

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировавшей цифры Росстата, больше всего получают за свой труд люди в возрасте 30–34 года. А затем их доход становится все ниже.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду», в минувшем году размер официальной средней зарплаты 30-летних сотрудников крупного и среднего бизнеса составлял 57,5 тысяч рублей. Те, кому 20 и 60-лет, получали около 42 тысяч рублей. Средняя зарплата работника в возрасте 30–34 лет на 26,7 процента выше тех, чей возраст от 55 до 59 лет. В абсолютных цифрах разница около 15,4 тысяч рублей. Меньше всего зарплата у несовершеннолетних сотрудников – всего 25,1 тысяч рублей. Но уже к 18–19 годам она поднимается до 33,4 тысяч рублей.



