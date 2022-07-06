РЭО инвестирует в перспективные объекты по обращению с ТКО в Сибири 47,5 млрд

РЭО может предоставить 95 процентов этой суммы за счет размещения облигаций. Об этом пишет 360tv.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о строительстве двадцати семи объектов по обращению с ТКО в Сибирском федеральном округе, которые находятся на стадии активной подготовки. Их ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года, мощность обработки ТКО в год составит более 4 миллионов тонн, а утилизации — более полутора миллионов тонн.
«Стоимость объектов оценивается более чем в 50 млрд рублей. РЭО может предоставить финансирование в объеме около 47,5 млрд рублей. Финансирование предоставляется концессионерам в виде льготного займа по ставке около 5,5% годовых на срок до 12 лет», — сообщил Буцаев.
Глава РЭО подчеркнул, что строительство инфраструктуры обращения с ТКО позволит во всех регионах СФО повысить показатели федерального проекта на 2024 год и даст возможность достигнуть показателей на 2030 года.
В Кемеровской области СФО на данный момент реализуется концессионное соглашение. Еще тринадцать концессионных инициатив подано в том числе в Иркутской, Омской и Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, Республиках Алтай, Хакасия и Тыва. В Новосибирской области планируют в июле текущего года провести конкурс на заключение концессионного соглашения в рамках которого будет построено два объекта по обращению с отходами мощностью шестьсот тридцать тысяч тонн в год.
По словам Сергея Королева, заместителя генерального директора РЭО по инвестиционному развитию, механизм государственно-частного партнерства через концессионные соглашения является наиболее эффективным методом развития проектов. Он позволит предоставить гарантии всем сторона, а также привлечь дешевое финансирование через РЭО путем предоставления компанией облигационных займов с субсидированным доходом 90 процентов от ключевой ставки Центробанка.
Королев добавил, что до середины следующего года для выполнения планов по возведению инфраструктуры в СФО к 2024 году регионам или концессионерам необходимо разработать проектно-сметную документацию на перспективные объекты.
Всего в округе требуется создание инфраструктуры мощностью пять миллионов тонн в год по обработке ТКО, а по утилизации отходов — 2 миллиона тонн в год. На это необходимо направить свыше шестидесяти семи миллиардов рублей.