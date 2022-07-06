РЭО инвестирует в перспективные объекты по обращению с ТКО в Сибири 47,5 млрд

В Кемеровской области СФО на данный момент реализуется концессионное соглашение. Еще тринадцать концессионных инициатив подано в том числе в Иркутской, Омской и Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, Республиках Алтай, Хакасия и Тыва. В Новосибирской области планируют в июле текущего года провести конкурс на заключение концессионного соглашения в рамках которого будет построено два объекта по обращению с отходами мощностью шестьсот тридцать тысяч тонн в год.