Проблемы с экспортом стали причиной остановки работ на главном свинцовом заводе в РФ

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Forbes, причина в невыдаче Минпромторгом лицензии, позволяющей экспортировать свинец. А в России свинец в таких количествах не нужен. Другие предприятия данной сферы тоже могут встать из-за этого же.
В ведомстве объясняют это намерением убрать кустарных переработчиков, но «под раздачу» попали крупные предприятия.
Хотя еще в начале июня кабмин сообщил, что будут внесены поправки в закон, разрешающие предприятиям выдавать лицензию только на один или несколько видов деятельности с ОСКАБ. Но даже проект закона все еще не опубликован.