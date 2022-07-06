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Проблемы с экспортом стали причиной остановки работ на главном свинцовом заводе в РФ

Сегодня, 14:14
На заводе «Фрегат», производящем вторичный свинец, сообщили об остановке производства в связи с тем, что невозможно вывезти металл, необходимый для военной промышленности.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Forbes, причина в невыдаче Минпромторгом лицензии, позволяющей экспортировать свинец. А в России свинец в таких количествах не нужен. Другие предприятия данной сферы тоже могут встать из-за этого же.

В ведомстве объясняют это намерением убрать кустарных переработчиков, но «под раздачу» попали крупные предприятия.

Хотя еще в начале июня кабмин сообщил, что будут внесены поправки в закон, разрешающие предприятиям выдавать лицензию только на один или несколько видов деятельности с ОСКАБ. Но даже проект закона все еще не опубликован.

 

#Светлана Павлова
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