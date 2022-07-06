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Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером

Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI
Решение вступило в силу.

В пресс-службе УФАС по Омской области сообщили результаты рассмотрения дела о картельном сговоре между ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор». В ведомстве официально признали, что компании вместе участвовали в торгах, чтобы завысить стоимость контракта.

Речь идет о контракте на ремонт дороги Омск-Тара  в Саргатском, Большереченском и Тарском районах Омской области. Стоимость контракта составила 1.68 млн рублей. Антимонопольная служба пришла к выводу, что ООО «Стройсервис» участвовало в торгах лишь номинально, не имея цели одержать победу на торгах. В результате сговора контракт получило АО «Омскавтодор».

Так как к моменту рассмотрения дела сговор уже был реализован, антимонопольная служба не выдавала предписания о его устранении. Тем не менее, картельный сговор теперь официально признан, и по материалам дела могут возбудить административное дело по статьей 14.32 КоАП РФ.

Решение антимонопольного органа должно стать основной уликой по уголовному делу по статье «Ограничение конкуренции, если это деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения и повлекло извлечение дохода в особо крупном размере». Предполагается, что «Омскавтодор» и «Стройсервис» искусственно создали конкуренцию на торгах, чтобы получить контракты и не допустить к ним сторонних подрядчиков.

Аналогичное решение омское УФАС приняло в отношении ООО «Стройсервис» и ООО «СибРос»: компании вместе участвовали в торгах на ремонт дороги в Павлоградском, Нововаршавском и Горьковском районах.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Яков Вагнер#Алексей Шипилов#Сговор#Картельный сговор#Торги#Дорога#Ремонт дорог
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