Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером

В пресс-службе УФАС по Омской области сообщили результаты рассмотрения дела о картельном сговоре между ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор». В ведомстве официально признали, что компании вместе участвовали в торгах, чтобы завысить стоимость контракта.
Речь идет о контракте на ремонт дороги Омск-Тара в Саргатском, Большереченском и Тарском районах Омской области. Стоимость контракта составила 1.68 млн рублей. Антимонопольная служба пришла к выводу, что ООО «Стройсервис» участвовало в торгах лишь номинально, не имея цели одержать победу на торгах. В результате сговора контракт получило АО «Омскавтодор».
Так как к моменту рассмотрения дела сговор уже был реализован, антимонопольная служба не выдавала предписания о его устранении. Тем не менее, картельный сговор теперь официально признан, и по материалам дела могут возбудить административное дело по статьей 14.32 КоАП РФ.
Решение антимонопольного органа должно стать основной уликой по уголовному делу по статье «Ограничение конкуренции, если это деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения и повлекло извлечение дохода в особо крупном размере». Предполагается, что «Омскавтодор» и «Стройсервис» искусственно создали конкуренцию на торгах, чтобы получить контракты и не допустить к ним сторонних подрядчиков.
Аналогичное решение омское УФАС приняло в отношении ООО «Стройсервис» и ООО «СибРос»: компании вместе участвовали в торгах на ремонт дороги в Павлоградском, Нововаршавском и Горьковском районах.