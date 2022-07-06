Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером

Так как к моменту рассмотрения дела сговор уже был реализован, антимонопольная служба не выдавала предписания о его устранении. Тем не менее, картельный сговор теперь официально признан, и по материалам дела могут возбудить административное дело по статьей 14.32 КоАП РФ.