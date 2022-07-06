Омские единороссы продолжают сбор гуманитарной помощи для Донбасса

В Омске продолжат работу пять пунктов сбора гуманитарной помощи для Донбасса. Они открыты в торговых комплексах «Триумф» (на ул. Березовского, 19 и на бульваре Архитекторов, 22), Komarova Plaza (ул. Комарова, 13В), ТЦ «Дачный» (ул. 2-я Дачная, 1А), ТК «Первомайский» (ул. Заозёрная, 11/1), а также в региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9). График работы – с 10 до 18 часов.