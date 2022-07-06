Омские единороссы продолжают сбор гуманитарной помощи для Донбасса

В Омске продолжат работу пять пунктов сбора гуманитарной помощи для Донбасса. Они открыты в торговых комплексах «Триумф» (на ул. Березовского, 19 и на бульваре Архитекторов, 22), Komarova Plaza (ул. Комарова, 13В), ТЦ «Дачный» (ул. 2-я Дачная, 1А), ТК «Первомайский» (ул. Заозёрная, 11/1), а также в региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный Путь, 9). График работы – с 10 до 18 часов.
Омичи могут приносить продукты длительного хранения - макароны, крупы, консервы, сахар, чай, кофе. Также есть потребность в бутилированной питьевой воде, гигиенических средствах, инструментах, расходных материалах, хозяйственных товарах.
В сборе помощи активно участвуют единороссы. Победитель предварительного голосования, преподаватель Омского аграрного университета Наталья Старовойтова совместно с директором ООО «Зёрнышко» Виктором Дракуновым привезла 500 килограммов разной крупы.
«Поддержку в трудную минуту считаю важной и необходимой. Замечаю, что многие омичи откликнулись на призыв собрать гуманитарную помощь. И молодежь, и пенсионеры. Все несут, что могут. Хочется сказать спасибо этим людям за их неравнодушие к чужой беде», – поделилась Наталья Старовойтова.
Еще один победитель предварительного голосования «Единой России» Валерий Студеникин решил направить жителям Донбасса питьевую воду.
«Для жителей Донецкой и Луганской народных республик важно, что их не забывают, что их не бросают. Коллеги – по партии, которые побывали в Луганской республике, рассказывали о том, что там разрушены очистные сооружения, и нет элементарно питьевой воды, поэтому сегодня я от себя привез в пункт сбора гуманитарной помощи питьевую воду и продукты. Надеюсь, что это поможет людям пережить этот трудный период. Мы вместе с нашими земляками, вместе с русскими людьми, мы их поддерживаем и желаем мира».
Депутат Омского горсовета Антон Ремнев собрал детям Донбасса 500 килограмм печенья.
«Жители Омской области продолжают оказывать гуманитарную помощь населению Донбасса. Людям необходимы продукты, детское питание, товары по уходу. Оставаться равнодушным к тем, кто оказался в трудной ситуации, нельзя. Посильную помощь оказать может практически каждый», – уверен Антон Ремнев.
Ранее помощь жителям ЛДНР оказали единороссы Максим Астафьев, Иван Березин, Сергей Грушичев, Дмитрий Сахань и Павел Корольков. Партийцы привозят в пункты сбора строительные материалы, сахар, макароны, тушенку.