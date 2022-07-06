Омичке пришлось судиться, чтобы добиться компенсации от сбившей ее автоледи

Пострадавшей под колесами иномарки омичке пришлось через суд доказывать свое право на компенсацию морального вреда. Кроме того, владелица авто даже после судебного решения не спешила выплачивать деньги.
Происшествие случилось «на зебре» на улице Лобкова. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбила иномарка.
Пострадавшая обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд требование удовлетворил и обязал виновницу происшествия выплатить 100 тысяч рублей. Однако отдавать деньги та не торопилась.
Компенсировала моральный вред владелица машины только после того, как судебные приставы арестовали ее банковские счета.