Город55
ГлавноеВсе новости
Омичи столкнутся с перебоями в работе радио и телевидения

Омичи столкнутся с перебоями в работе радио и телевидения

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI
Такие проблемы будут до конца недели.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила омичей о кратковременных перерывах трансляции теле- и радио сигнала в нескольких населенных пунктах региона. Такие проблемы возможны до 10 июля.

Так, завтра, 7 июля, ожидаются перебои в Полтавке. С 11:00 до 17:00 могут плохо идти программы РТРС-1 и РТРС-2.

Аналогичная ситуация будет в Руской Поляне 7 и 8 июля с 9:00 до 17:00. Там ожидаются перебои с передачами РТРС-1, РТРС-2 и Радио России. Также 8 июля с 9:00 до 15:00 будут перебои с РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — рассказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети. — Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий».
#Вероника Жукова#Общество#Касается каждого#Новости#Омская область#Телевидение Омск
Подпишитесь
Экс-руководитель омской полиции Быков: «Я просто не понимаю, что я сделал!»
Сегодня, 17:17
Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером
Решение вступило в силу.
Сегодня, 13:56
В Омске из-за Курбан-Байрама в час-пик перекроют две оживленные улицы
Ограничение будет действовать с 6 до 10 часов.
Сегодня, 15:28
Топ арбитражных дел июня: Металлургический гигант «Мечел», омский «Полет» и газ
Сегодня, 10:15
Свои порядки. Омская ритуальная фирма захватила кладбище в Лузино
Компания установила собственные тарифы.
Сегодня, 13:22
Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC
Бренд собираются продать местному оператору, после чего компания Yum! Brands уйдет из РФ.
Сегодня, 09:50