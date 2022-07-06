Омичи столкнутся с перебоями в работе радио и телевидения

Аналогичная ситуация будет в Руской Поляне 7 и 8 июля с 9:00 до 17:00. Там ожидаются перебои с передачами РТРС-1, РТРС-2 и Радио России. Также 8 июля с 9:00 до 15:00 будут перебои с РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.