Омичи столкнутся с перебоями в работе радио и телевидения

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила омичей о кратковременных перерывах трансляции теле- и радио сигнала в нескольких населенных пунктах региона. Такие проблемы возможны до 10 июля.
Так, завтра, 7 июля, ожидаются перебои в Полтавке. С 11:00 до 17:00 могут плохо идти программы РТРС-1 и РТРС-2.
Аналогичная ситуация будет в Руской Поляне 7 и 8 июля с 9:00 до 17:00. Там ожидаются перебои с передачами РТРС-1, РТРС-2 и Радио России. Также 8 июля с 9:00 до 15:00 будут перебои с РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — рассказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети. — Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий».