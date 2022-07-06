Ничего святого. Омич нашел карточку пенсионера и отправился за покупками

В полицию обратился 71-летний житель Ленинского округа. Он рассказал, что потерял банковскую карту. Вскоре пенсионер обнаружил, что кто-то нашел ее и начал расплачиваться с ее помощью. Сумма ущерба составила 5 800 рублей.
Полицейские побывали в тех местах, где неизвестный делал покупки по чужой карте, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что карту нашел некий мужчина. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого объявили в розыск.
Если вам знаком мужчина, запечатленный на видео, позвоните по телефонам 79-26-39, 79-25-02 или 8-913-932-21-20.