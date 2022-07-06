Ничего святого. Омич нашел карточку пенсионера и отправился за покупками

Полицейские побывали в тех местах, где неизвестный делал покупки по чужой карте, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что карту нашел некий мужчина. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого объявили в розыск.