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Ничего святого. Омич нашел карточку пенсионера и отправился за покупками

Ничего святого. Омич нашел карточку пенсионера и отправился за покупками

Сегодня, 07:45
Фото: 1MI

Омича объявили в розыск за покупки по карте пенсионера

Подозреваемого объявили в розыск.

В полицию обратился 71-летний житель Ленинского округа. Он рассказал, что потерял банковскую карту. Вскоре пенсионер обнаружил, что кто-то нашел ее и начал расплачиваться с ее помощью. Сумма ущерба составила 5 800 рублей.

Полицейские побывали в тех местах, где неизвестный делал покупки по чужой карте, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что карту нашел некий мужчина. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого объявили в розыск.

Если вам знаком мужчина, запечатленный на видео, позвоните по телефонам 79-26-39, 79-25-02 или 8-913-932-21-20.

#Вероника Жукова#Общество#Касается каждого#Новости#Омск#Полиция#Розыск
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