Нефтяные последствия: что будет, если Запад ограничит цены на российскую нефть

Пи этом эксперт из Forex Club Иван Несин считает, что договоренности с Китаем и Индией у России очень условные: «Как правило, эти страны редко имеют прочную политическую позицию, поэтому из любви к России вряд ли будут выступать за высокие цены. Если им это будет выгодно (в том случае, если Россия не пообещает им чего-то взамен), то они тоже могут присоединиться к ограничениям», — уверен Несин.