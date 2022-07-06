Нефтяные последствия: что будет, если Запад ограничит цены на российскую нефть

На саммите G7 на прошлой неделе обсуждались новые ограничения для России, в том числе — предложение министра финансов США Джанет Йеллен ограничить цены на российскую нефть. «Новые Известия» узнали у экспертов, чем грозит введение такого ограничения.
США официально отказались от российской нефти в марте, а в начале июня в Европе утвердили эмбарго на поставки нефти морем и по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию. Объемы экспорта такого сырья оценивают в $40 млрд.
Но помимо прямых запретов существуют и косвенные: Байден пообещал запретить страхование судов с российской нефтью, а из-за проблем со страховкой страны откажутся работать с российским сырьем.
Из-за этого в апреле возникли сложности с поставкой нефти с проекта «Сахалин-1». Танкеры «Совкомфлота», которые доставляли сырье в Южную Корею для дальнейшей перевалки, лишились страховки, а альтернативных путей перевозки нефти не оказалось, так как азиатские транспортные компании не имели танкеров ледового класса.
Одним из вариантов, при котором ограничения будут сняты, называют ограничение цены на топливо. Предполагается, что порог установят на уровне около половины нынешней цены. Эксперты оценивают ситуацию неоднозначно: не все уверены, что у Запада получится оставить Россию без прибыли.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что угрозы США и лидеров G7 не будут иметь ничего общего с реальностью. Более того, силовые попытки ограничить стоимость нефти приведет только к росту цен. Также возможен вариант полного отказа России продавать сырье в Европу, что не выгодно ни одной из сторон.
Ведущий эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович напомнил, что в мировой истории ни разу не получилось организовать картель потребителей.
«Для того, чтобы установить предельные цены на энергоресурсы, нужен какой-то картель потребителей, такая монопсония — то есть монополия наоборот. А как такой монопсонический картель сделать при условии, что разные страны имеют разные планы относительно закупок сырья. Сейчас не 90-е годы на дворе, сейчас есть Китай, есть Индия, зачем им участвовать в картеле? Зачем им какие-то согласования? Если им надо получить скидку от России, они сами с Россией и договариваются на уровне своих компаний и получают скидки», — объяснил Митрахович.
Пи этом эксперт из Forex Club Иван Несин считает, что договоренности с Китаем и Индией у России очень условные: «Как правило, эти страны редко имеют прочную политическую позицию, поэтому из любви к России вряд ли будут выступать за высокие цены. Если им это будет выгодно (в том случае, если Россия не пообещает им чего-то взамен), то они тоже могут присоединиться к ограничениям», — уверен Несин.
Вице-премьер Александр Новак заявлял, что отказ от российской нефти или значительное снижение цен на нее приведет к дисбалансу рынка. Доля нефтегазовых доходов в бюджете страны стремительно растет, и в таких условиях отказываться от экспорта сырья будет нелогично.
Вдобавок к этому есть и техническая проблема: при отказе от экспорта уже добытое сырье попросту нельзя будет утилизировать или истратить. На создание условий для формирования резерва нужно время и ресурсы. Снижать объемы добычи нефти тоже нельзя, потому что это консервация скважины — технически сложный процесс. Плюс ко всему это грозит потерей рабочих мест.
В мировой истории уже есть случай, когда нефтяная промышленность не смогла восстановиться после консервации. В Венесуэле нефтедобывающая промышленность откатилась почти на 100 лет назад. Страна попросту не в состоянии содержать новые технологии.
Тем не менее, сейчас все зависит от решения крупнейших импортеров нефти. Если ограничения все-таки введут, то места для маневра практически не останется.