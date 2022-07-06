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Минфин занялся курсом рубля

Сегодня, 00:36
Впервые с 14 июня на Межбанковской валютной бирже курс евро превысил отметку в 60 рублей. В рост пустился также и доллар.

Как пишет Infox со ссылкой на портал «Эксперт», предложение валюты на рынке кажется весьма незначительным: специалисты связывают эту ситуацию со снижением объемов экспорта российского газа в Европу. «Газовая» выручка теперь приносит незначительный доход, а другие экспортеры, получающие значительные суммы выручки в валюте, придерживают средства в ожидании более выгодного для них курса евро и доллара.

Многие экономисты объясняют изменения курса разрешением Центробанка выводить из страны крупные суммы в иностранных валютах. Есть также версия, что ослабление рубля обусловлено валютными интервенциями правительства с целью влияния на валютный рынок через кросс-курсы.

#Ольга Земскова
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