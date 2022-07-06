Минфин занялся курсом рубля

Как пишет Infox со ссылкой на портал «Эксперт», предложение валюты на рынке кажется весьма незначительным: специалисты связывают эту ситуацию со снижением объемов экспорта российского газа в Европу. «Газовая» выручка теперь приносит незначительный доход, а другие экспортеры, получающие значительные суммы выручки в валюте, придерживают средства в ожидании более выгодного для них курса евро и доллара.