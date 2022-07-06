Мешали спать. Жители Омска добились тишины по ночам

Нарушали сон жителей Октябрьского округа Омска два пивных магазина: «Пивмаг» и магазин-бар «Напитки 24 часа». Они находились рядом с подъездом жилого дома, и шумные посиделки не давали местным жителям спать. Омичи не раз вызывали полицию, однако добиться закрытия шумных заведений не удавалось.