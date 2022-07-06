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Мешали спать. Жители Омска добились тишины по ночам

Мешали спать. Жители Омска добились тишины по ночам

Вчера, 16:59
Фото: 1MI

После жалоб на шум в Омске стали следить за пивными магазинами

Магазины работали по ночам и мешали местным жителям спать.

Нарушали сон жителей Октябрьского округа Омска два пивных магазина: «Пивмаг» и магазин-бар «Напитки 24 часа». Они находились рядом с подъездом жилого дома, и шумные посиделки не давали местным жителям спать. Омичи не раз вызывали полицию, однако добиться закрытия шумных заведений не удавалось.

Омичи обратились к Уполномоченному по правам человека в Омской области и предоставили видеозапись, где четко слышно, насколько шумно работает магазин. Покупатели же устраивали алкозастолье прямо у подъезда страдающих от шума омичей.

Ведомство организовало проверку заведений, но никаких нарушений в их работе не нашло. Тогда омский омбудсмен обратился в полицию, где после нескольких жалоб нарушения подтвердились. 

За несколько месяцев возле подъезда задержали шесть пьяных омичей, которые нарушили общественный порядок.  Закрыть алкомаркеты не получилось, но место включили в маршрут патрулирования правоохранительных органов, добавили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Омской области. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Жилье#Полиция#Дом
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