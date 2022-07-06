Мешали спать. Жители Омска добились тишины по ночам

Нарушали сон жителей Октябрьского округа Омска два пивных магазина: «Пивмаг» и магазин-бар «Напитки 24 часа». Они находились рядом с подъездом жилого дома, и шумные посиделки не давали местным жителям спать. Омичи не раз вызывали полицию, однако добиться закрытия шумных заведений не удавалось.
Омичи обратились к Уполномоченному по правам человека в Омской области и предоставили видеозапись, где четко слышно, насколько шумно работает магазин. Покупатели же устраивали алкозастолье прямо у подъезда страдающих от шума омичей.
Ведомство организовало проверку заведений, но никаких нарушений в их работе не нашло. Тогда омский омбудсмен обратился в полицию, где после нескольких жалоб нарушения подтвердились.
За несколько месяцев возле подъезда задержали шесть пьяных омичей, которые нарушили общественный порядок. Закрыть алкомаркеты не получилось, но место включили в маршрут патрулирования правоохранительных органов, добавили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Омской области.