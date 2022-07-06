Медведев предрек Японии проблемы с энергоресурсами

Как пишет Infox, премьер-министр Японии Фумио Кисида 3 июля озвучил планы введения таких ограничений на торговлю российской нефтью, при которых ее закупочная цена оказалась бы ниже в два раза, а установленные лимиты не позволили бы другим государствам платить за российскую нефть больше. Дмитрий Медведев предостерег мировое сообщество от осуществления подобных планов, поскольку, с его точки зрения, эта мера спровоцирует уменьшение объемов рынка нефти и рост цен на нефть до 300-400 долларов за баррель. Он предположил, что при таком развитии ситуации Япония потеряет и нефть, и газ из России.