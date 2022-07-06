Город55
ГлавноеВсе новости

Медведев предрек Японии проблемы с энергоресурсами

Сегодня, 00:37
Зампредседателя Совбеза РФ предположил, что Япония останется без нефти и газа в результате своей политики в отношении торговли с Россией.

Как пишет Infox, премьер-министр Японии Фумио Кисида 3 июля озвучил планы введения таких ограничений на торговлю российской нефтью, при которых ее закупочная цена оказалась бы ниже в два раза, а установленные лимиты не позволили бы другим государствам платить за российскую нефть больше. Дмитрий Медведев предостерег мировое сообщество от осуществления подобных планов, поскольку, с его точки зрения, эта мера спровоцирует уменьшение объемов рынка нефти и рост цен на нефть до 300-400 долларов за баррель. Он предположил, что при таком развитии ситуации Япония потеряет и нефть, и газ из России.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Экс-руководитель омской полиции Быков: «Я просто не понимаю, что я сделал!»
Вчера, 17:17
Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером
Решение вступило в силу.
Вчера, 13:56
В Омске из-за Курбан-Байрама в час-пик перекроют две оживленные улицы
Ограничение будет действовать с 6 до 10 часов.
Вчера, 15:28
Топ арбитражных дел июня: Металлургический гигант «Мечел», омский «Полет» и газ
Вчера, 10:15
Байкер из Омска погиб во время схода оползня в Грузии
Вчера, 23:17
Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC
Бренд собираются продать местному оператору, после чего компания Yum! Brands уйдет из РФ.
Вчера, 09:50