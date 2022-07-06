Макрон проявил лояльность в отношении России

Он предположил: введение лимитов на закупочные цены на российское сырье приведет к его исчезновению с европейского рынка, углублению топливного кризиса, росту цен в Европе. Таким образом, Макрон дал «Большой семерке» понять, насколько интересы его страны для него важнее поддержания иллюзии единства в G7.