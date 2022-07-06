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Макрон проявил лояльность в отношении России

Сегодня, 00:43
Прошедший недавно саммит «Большой семерки» показал, что в Европе нет единодушия относительно подхода к взаимодействию с Россией.

Как пишет Infox, западные лидеры демонстрируют удивление отсутствием раскола российской нации перед лицом санкций. Таким образом, члены G7 попытались и дальше развивать санкции против российских энергоресурсов. Но эта инициатива внезапно подверглась критике со стороны французского президента Эмманюэля Макрона.

Он предположил: введение лимитов на закупочные цены на российское сырье приведет к его исчезновению с европейского рынка, углублению топливного кризиса, росту цен в Европе. Таким образом, Макрон дал «Большой семерке» понять, насколько интересы его страны для него важнее поддержания иллюзии единства в G7.

#Ольга Земскова
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