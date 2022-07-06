Любовь к отечественному авто подвела под статью 18-летнего омского рецидивиста

18-летний омский рецидивист попался на угоне нескольких отечественных автомобилей.
Первым с заявлением об угоне обратился 50-летний владелец «Жигулей» четвертой модели. Он рассказал, что приехал в гости к знакомому на улицу Рождественского, припарковал машину во дворе дома, не заперев ее, а утром не нашел на месте.
Во время расследования выяснилось, что несколькими днями ранее произошло похожее преступление. С улицы Мельничной пропал автомобиль ВАЗ-21074. Его владелец также не запер дверь и оставил ключи в замке зажигания.
В угонах заподозрили 18-летнего омича.
Выяснилось, что угнанную в Кировском округе машину он спрятал на улице Рождественского. Через два дня снова сел за руль, но завести автомобиль уже не смог. Тогда он решил взять на время ВАЗ-2104, дверь которого также оказалась приоткрытой. На «четверке» молодой человек планировал уехать в город Тюкалинск к девушке. Однако не доехал, потому что на улице 5-й Марьяновской ему показалось, что его преследует полиция.
Добавим, что молодой человек уже был судим за кражи и хранение наркотиков.