Любовь к отечественному авто подвела под статью 18-летнего омского рецидивиста

Выяснилось, что угнанную в Кировском округе машину он спрятал на улице Рождественского. Через два дня снова сел за руль, но завести автомобиль уже не смог. Тогда он решил взять на время ВАЗ-2104, дверь которого также оказалась приоткрытой. На «четверке» молодой человек планировал уехать в город Тюкалинск к девушке. Однако не доехал, потому что на улице 5-й Марьяновской ему показалось, что его преследует полиция.