Город55
ГлавноеВсе новости
Любовь к отечественному авто подвела под статью 18-летнего омского рецидивиста

Любовь к отечественному авто подвела под статью 18-летнего омского рецидивиста

Вчера, 16:42
Фото: УМВД по Омской области
Молодой человек стал серийным угонщиком Жигулей.

18-летний омский рецидивист попался на угоне нескольких отечественных автомобилей.

Первым с заявлением об угоне обратился 50-летний владелец «Жигулей» четвертой модели. Он рассказал, что приехал в гости к знакомому на улицу Рождественского, припарковал машину во дворе дома, не заперев ее, а утром не нашел на месте.

Во время расследования выяснилось, что несколькими днями ранее произошло похожее преступление. С улицы Мельничной пропал автомобиль ВАЗ-21074. Его владелец также не запер дверь и оставил ключи в замке зажигания.

В угонах заподозрили 18-летнего омича.

УМВД по Омской области

Выяснилось, что угнанную в Кировском округе машину он спрятал на улице Рождественского. Через два дня снова сел за руль, но завести автомобиль уже не смог. Тогда он решил взять на время ВАЗ-2104, дверь которого также оказалась приоткрытой. На «четверке» молодой человек планировал уехать в город Тюкалинск к девушке. Однако не доехал, потому что на улице 5-й Марьяновской ему показалось, что его преследует полиция.

Добавим, что молодой человек уже был судим за кражи и хранение наркотиков.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Угон#Угон автомобиля
Подпишитесь
Экс-руководитель омской полиции Быков: «Я просто не понимаю, что я сделал!»
Вчера, 17:17
Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером
Решение вступило в силу.
Вчера, 13:56
В Омске из-за Курбан-Байрама в час-пик перекроют две оживленные улицы
Ограничение будет действовать с 6 до 10 часов.
Вчера, 15:28
Топ арбитражных дел июня: Металлургический гигант «Мечел», омский «Полет» и газ
Вчера, 10:15
Байкер из Омска погиб во время схода оползня в Грузии
Вчера, 23:17
Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC
Бренд собираются продать местному оператору, после чего компания Yum! Brands уйдет из РФ.
Вчера, 09:50