Город55
ГлавноеВсе новости

Лукашенко поднял тему глобального продовольственного кризиса

Сегодня, 14:13
Белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил глобальный продовольственный кризис в ходе совещания с губернаторами и руководящим аппаратом Совета министров.

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что мир ежедневно «пугают грядущим голодом». Однако, ситуацию в данном случае нагнетают, как было с пандемией, пишет Pravda.Ru.

Комментируя тему продовольственного кризиса, Лукашенко отметил, что дыма без огня не бывает. Он назвал голод возможным.

«И не только потому, что не вывезли украинское зерно, или Россия под санкциями. Поэтому не только хлеба не будет в мире», - подчеркнул глава республики.

Усилия ООН по предотвращению "неизбежного кризиса" политик назвал безуспешными. Он указал на тот факт, что в критической зависимости от продовольствия находятся сегодня 50 государств мира.

Из-за санкционной стратегии продовольствие будет дорожать везде, поскольку за повышением цен на зерновые последует моментальный рост стоимости других видов продукции, в том числе и животноводческой, прогнозирует Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что на сегодняшний день цены побили все исторические рекорды. Пшеница за минувшие шесть месяцев подорожала больше, чем на 60 процентов. Политик напомнил о том, что предыдущий резкий скачок стоимости пшеницы в 2008 году завершился "арабской весной". По словам Лукашенко, зерно стало тогда большой политикой и, фактически, оружием.

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Экс-руководитель омской полиции Быков: «Я просто не понимаю, что я сделал!»
Сегодня, 17:17
Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером
Решение вступило в силу.
Сегодня, 13:56
В Омске из-за Курбан-Байрама в час-пик перекроют две оживленные улицы
Ограничение будет действовать с 6 до 10 часов.
Сегодня, 15:28
Топ арбитражных дел июня: Металлургический гигант «Мечел», омский «Полет» и газ
Сегодня, 10:15
Свои порядки. Омская ритуальная фирма захватила кладбище в Лузино
Компания установила собственные тарифы.
Сегодня, 13:22
Стало известно, закроются ли в Омске рестораны KFC
Бренд собираются продать местному оператору, после чего компания Yum! Brands уйдет из РФ.
Сегодня, 09:50