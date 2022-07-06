Лукашенко поднял тему глобального продовольственного кризиса

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что мир ежедневно «пугают грядущим голодом». Однако, ситуацию в данном случае нагнетают, как было с пандемией, пишет Pravda.Ru.
Комментируя тему продовольственного кризиса, Лукашенко отметил, что дыма без огня не бывает. Он назвал голод возможным.
«И не только потому, что не вывезли украинское зерно, или Россия под санкциями. Поэтому не только хлеба не будет в мире», - подчеркнул глава республики.
Усилия ООН по предотвращению "неизбежного кризиса" политик назвал безуспешными. Он указал на тот факт, что в критической зависимости от продовольствия находятся сегодня 50 государств мира.
Из-за санкционной стратегии продовольствие будет дорожать везде, поскольку за повышением цен на зерновые последует моментальный рост стоимости других видов продукции, в том числе и животноводческой, прогнозирует Лукашенко.
Президент Беларуси заявил, что на сегодняшний день цены побили все исторические рекорды. Пшеница за минувшие шесть месяцев подорожала больше, чем на 60 процентов. Политик напомнил о том, что предыдущий резкий скачок стоимости пшеницы в 2008 году завершился "арабской весной". По словам Лукашенко, зерно стало тогда большой политикой и, фактически, оружием.