Лукашенко поднял тему глобального продовольственного кризиса

Президент Беларуси заявил, что на сегодняшний день цены побили все исторические рекорды. Пшеница за минувшие шесть месяцев подорожала больше, чем на 60 процентов. Политик напомнил о том, что предыдущий резкий скачок стоимости пшеницы в 2008 году завершился "арабской весной". По словам Лукашенко, зерно стало тогда большой политикой и, фактически, оружием.