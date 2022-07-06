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Картина «Иван Грозный и сын его Иван» будет выставляться в пуленепробиваемой капсуле

Картина «Иван Грозный и сын его Иван» будет выставляться в пуленепробиваемой капсуле

Вчера, 15:07
Фото: tretyakovgallery.ru
Государственная Третьяковская галерея уже заказала пуленепробиваемую капсулу для хранения картины.

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что для хранения картины «Иван Грозный и сын его Иван» заказана специальная пуленепробиваемая капсула. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».

По словам Трегуловой, после завершения в мае этого года пресс-показа полотна, возвращенного в экспозицию после реставрации, Третьяковская галерея нашла спонсоров, готовых профинансировать производство защитной капсулы. Директор галереи отметила, что капсула уже заказана.

В конструкции капсулы, как подчеркнула Зельфира Трегулова, будет установлено специальное стекло – пуленепробиваемое, антибликовое и антивандальное. Под такими стеклами хранятся «Весна» и «Рождение Венеры» Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.

Напомним, что картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в 2018 году повредил вандал. На реставрацию произведения искусства ушло четыре года. В мае 2022 года она была продемонстрирована в рамках пресс-показа, после чего ее поместили в хранилище, где она будет находиться до момента завершения изготовления защитной капсулы.

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