Картина «Иван Грозный и сын его Иван» будет выставляться в пуленепробиваемой капсуле

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что для хранения картины «Иван Грозный и сын его Иван» заказана специальная пуленепробиваемая капсула. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».
По словам Трегуловой, после завершения в мае этого года пресс-показа полотна, возвращенного в экспозицию после реставрации, Третьяковская галерея нашла спонсоров, готовых профинансировать производство защитной капсулы. Директор галереи отметила, что капсула уже заказана.
В конструкции капсулы, как подчеркнула Зельфира Трегулова, будет установлено специальное стекло – пуленепробиваемое, антибликовое и антивандальное. Под такими стеклами хранятся «Весна» и «Рождение Венеры» Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.
Напомним, что картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в 2018 году повредил вандал. На реставрацию произведения искусства ушло четыре года. В мае 2022 года она была продемонстрирована в рамках пресс-показа, после чего ее поместили в хранилище, где она будет находиться до момента завершения изготовления защитной капсулы.