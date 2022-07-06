Картина «Иван Грозный и сын его Иван» будет выставляться в пуленепробиваемой капсуле

Напомним, что картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в 2018 году повредил вандал. На реставрацию произведения искусства ушло четыре года. В мае 2022 года она была продемонстрирована в рамках пресс-показа, после чего ее поместили в хранилище, где она будет находиться до момента завершения изготовления защитной капсулы.