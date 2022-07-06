Канада ратифицировала протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Как заявил Трюдо, Канада — «партнер по безопасности и близкий друг» для Финляндии и Швеции, и поддерживает их решение вступить в НАТО. Премьер-министр Канады также напомнил о том, что накануне встречался с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.