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Канада ратифицировала протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Канада ратифицировала протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Вчера, 15:11
Фото: pxhere.com
Канада стала первой страной альянса, которая ратифицировала протоколы о вступлении в НАТО двух государств.

Канада завершила ратификацию протоколов о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление главы канадского правительства Джастина Трюдо.

Как заявил Трюдо, Канада — «партнер по безопасности и близкий друг» для Финляндии и Швеции, и поддерживает их решение вступить в НАТО. Премьер-министр Канады также напомнил о том, что накануне встречался с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Переговоры лидеров проводились в рамках саммита НАТО. Трюдо подчеркнул, что со стороны Канады были предприняты шаги в направлении ускорения процессов ратификации протоколов. Также, отметил премьер-министр, Палата общин проголосовала за вступление в альянс Швеции и Финляндии единогласно.

По словам Джастина Трюдо, Канада — сторонник политики открытых дверей альянса для каждой страны Европы, которая намерена защищать принципы демократии и делать вложения в коллективную оборону НАТО.

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