Канада ратифицировала протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Канада завершила ратификацию протоколов о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление главы канадского правительства Джастина Трюдо.
Как заявил Трюдо, Канада — «партнер по безопасности и близкий друг» для Финляндии и Швеции, и поддерживает их решение вступить в НАТО. Премьер-министр Канады также напомнил о том, что накануне встречался с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
Переговоры лидеров проводились в рамках саммита НАТО. Трюдо подчеркнул, что со стороны Канады были предприняты шаги в направлении ускорения процессов ратификации протоколов. Также, отметил премьер-министр, Палата общин проголосовала за вступление в альянс Швеции и Финляндии единогласно.
По словам Джастина Трюдо, Канада — сторонник политики открытых дверей альянса для каждой страны Европы, которая намерена защищать принципы демократии и делать вложения в коллективную оборону НАТО.