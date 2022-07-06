Икея заявила, что сайт в России был искусственно перегружен конкурентами

Шведская компания IKEA магазин которой есть в Омске, заявила, что сайт в день финальной распродажи «упал» из-за искусственной активности конкурентов. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на источник.
«Сайт к началу распродажи был искусственно перегружен конкурентами IKEA, возможно, были привлечены хакеры. Но все равно большое количество заказов было получено, они находятся в обработке. Периодически поступают новые заявки, но с перебоями», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что распродажа должна была начаться накануне, 5 июля. Однако этого не случилось из-за сбоя на сайте. Позже покупателям было предложено оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма также не работает со ссылкой на технические причины.
При этом на сайте IKEA покупателям предлагают ждать возобновления приема заявок. Также производитель уверяет, что товаров на складах достаточно.