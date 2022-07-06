Гостей выставки «Иннопром» в Екатеринбурге научили искать источники инноваций

Из огромного множества идей, озвучиваемых российскими стартаперами, до реализации на практике доходят единицы. Однако, специалистам некоторых отечественных компаний удается генерация сотен инициатив, и в производство внедряется в конечном итоге половина из них.

О поисках источников инноваций и о способах доведения процессов до логического завершения говорили участники панельной дискуссии, которую информагентство fedpress.ru организовало в рамках работы международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Предправления Фонда Сколково Игорь Дроздов проинформировал коллег о том, что необходимо для развития стартапов в регионе. Первым важным фактором он назвал наличие сильных вузов. В пример Дроздов привел университет Иннополиса, обеспечивший создание базы для эффективного развития IT-отрасли в Республике Татарстан. Вторым фактором является, по словам специалиста, наличие качественной городской среды. Из субъектов, в которых она отсутствует, представители талантливой молодежи переезжают в Москву, подчеркнул эксперт. Кроме того, нужен рынок сбыта для продукции, создаваемой инноваторами, преимущественно, крупными индустриальными структурами. Впрочем, первично зачастую именно сообщество стартаперов, самостоятельно порождающее интерес со стороны отечественных корпораций, резюмировал Дроздов.