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География полетов растет. В августе появится авиарейс из Омска в Пермь

География полетов растет. В августе появится авиарейс из Омска в Пермь

Вчера, 19:04
Фото: 1MI

В августе авиакомпания Nordwind запускает прямой рейс из Омска в Пермь

Перелет в одну сторону будет стоить 2 315 рублей.

С августа авиакомпания Nordwind запускает прямые перелеты из Омска в Пермь. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Уже открыта продажа билетов.  

Билет в одну сторону обойдется в 2 315 рублей. Самолеты начнут летать со 2 августа два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Из Омска лайнер будет вылетать в 4:50, в Перми приземляться в 6 часов утра. В обоих случая указано местное время. 

Из Перми в Омск можно будет улететь также по вторникам и пятницам. В Омск самолет будет вылетать в 00:50 с приземлением в аэропорту имени Карбышева в 03:50.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Перелеты#Аэропорт
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