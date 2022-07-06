География полетов растет. В августе появится авиарейс из Омска в Пермь

Билет в одну сторону обойдется в 2 315 рублей. Самолеты начнут летать со 2 августа два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Из Омска лайнер будет вылетать в 4:50, в Перми приземляться в 6 часов утра. В обоих случая указано местное время.